La città di Venezia è il nuovo set per la seconda stagione di ‘The Studio’, la comedy di Apple Tv. Seth Rogen, attore, regista e sceneggiatore, è giunto in laguna con parte del cast, tra cui Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e Kathryn Hahn. La produzione riprende dopo la scomparsa di Catherine O'Hara, attrice premiata postuma per il suo ruolo nella serie, omaggiando il suo talento.

Le riprese a Venezia e il cast

La scelta di Venezia per la seconda stagione di ‘The Studio’ è dettata dai suoi scenari iconici. Seth Rogen, co-creatore della serie, aveva già confermato sopralluoghi in laguna durante la Mostra del Cinema.

Le riprese vedono impegnato il cast principale, con i già citati Cranston, Barinholtz, Sui Wonders e Hahn, pronti per i nuovi episodi della serie.

Il ricordo e l'eredità di Catherine O'Hara

La seconda stagione di ‘The Studio’ si sviluppa nel ricordo di Catherine O'Hara, recentemente scomparsa. L'attrice ricevette un riconoscimento postumo agli Actor Award della Sag-Aftra per il suo ruolo. Seth Rogen l'ha celebrata, evidenziando il suo straordinario contributo creativo: O'Hara era solita riscrivere le scene quasi ogni sera, migliorando non solo il suo personaggio ma l'intera serie. Rogen ha invitato a riscoprire le sue performance più celebri, come la danza in ‘Beetlejuice’ o la zoppicata in ‘Best in Show’, sottolineando la sua generosità artistica.

Seth Rogen: carriera e visione artistica

Seth Rogen è una figura di spicco nel panorama artistico, noto per la sua versatilità come attore, regista, sceneggiatore e produttore. Il suo stile comico lo ha reso celebre in film come ‘Molto incinta’, ‘Cattivi vicini’ e ‘The Interview’. In ‘The Studio’, di cui è co-creatore, Rogen unisce comicità e satira sul mondo dello spettacolo. La sua presenza a Venezia per le riprese della seconda stagione conferma il suo ruolo centrale nel progetto e la capacità di attrarre un cast di alto livello.