L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, ha presentato Libri Come 2026, la Festa del Libro e della Lettura che si terrà all’Auditorium Parco della Musica dal 20 al 22 marzo. Il tema centrale di questa edizione, come sottolineato da Smeriglio, è la “Democrazia”, un argomento affrontato con la consapevolezza delle sfide attuali: «Prendiamo sul serio quello che sta accadendo nel mondo. È un’edizione importante» ha dichiarato. Durante l’incontro è stata annunciata la concessione della Medaglia del Presidente della Repubblica alla rassegna e alla Fondazione Musica per Roma.

La democrazia in crisi: tra intelligenza artificiale e squadrismo mediatico

Smeriglio ha evidenziato la fragilità della democrazia contemporanea: «Oggi parliamo di democrazia e siamo nella condizione in cui scricchiola pesantemente». Ha inoltre osservato come l'inutilità e il superamento della democrazia liberale siano ormai teorizzati, non più confinati a circoli estremisti, ma parte di un pensiero egemonico influenzato dagli eventi internazionali, in particolare dagli Stati Uniti, con ripercussioni in Europa. Un «cortocircuito devastante» è stato descritto tra le nuove tecnologie, la potenza dell’intelligenza artificiale e lo svuotamento della democrazia, sia nella sua dimensione formale che sostanziale.

L’assessore ha aggiunto che stiamo vivendo «l’epoca del dominio della forza» e la rottura del diritto internazionale. In questo contesto, ha definito l'appello agli intellettuali e agli autori per uno sforzo collettivo come una «costruzione di una controtendenza». Smeriglio ha concluso affermando che di fronte allo «squadrismo mediatico» e alle «parole di odio», festival, libri e letteratura possono aiutare a «disertare la logica del nemico». L’occasione di ritrovarsi per discutere e dare valore «in maniera ostinata e ambiziosa alla parola democrazia» è stata definita fondamentale. L’amministrazione capitolina, pur nel suo perimetro di gestione tecnica della città, mira a operare con «un’anima, un’idea e una visione».

Libri Come 2026: un dialogo culturale su democrazia e società

La diciassettesima edizione di Libri Come si svolgerà dal 20 al 22 marzo 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il tema centrale della “Democrazia” sarà esplorato non solo come forma di governo, ma anche come principio di convivenza e scambio culturale. Il festival proporrà un ricco programma di incontri, letture e dibattiti con la partecipazione di autori e intellettuali italiani e stranieri. È inoltre prevista una mostra tematica affidata all’artista di street art Alice Pasquini.

Fondazione Musica per Roma e il contesto istituzionale

Libri Come è prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, ente promotore di numerose iniziative culturali nella capitale.

L’edizione 2026 prosegue un percorso consolidato di approfondimento e riflessione sui temi contemporanei. Il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica all’intero festival e alla Fondazione sottolinea il valore culturale e simbolico della rassegna. L’utilizzo dell’Auditorium Parco della Musica conferma il ruolo centrale di questa istituzione nella vita culturale romana. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli specifici su ospiti o numero di eventi, in attesa di conferme.