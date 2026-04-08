Benevento si prepara a vivere una nuova stagione culturale. Al centro di questa rinascita c’è il Museo ARCOS che, con il progetto ARCOS OPEN ideato dalla curatrice Giuliana Ippolito, punta a diventare un luogo di incontro, dialogo e partecipazione per tutta la cittadinanza. Il primo grande evento di questo percorso sarà la mostra "TERRA FUOCO FERRA" dell'artista Antonio Cavaiuolo, che inaugurerà sabato 18 aprile 2026.

Una visione aperta: il museo per tutti

Il progetto ARCOS OPEN nasce dalla tesi di Giuliana Ippolito — giornalista, curatrice e docente di Filosofia Morale — di restituire il museo alla città.

L'obiettivo è trasformare lo spazio espositivo in un organismo vivo, dove l’arte contemporanea non sia solo ammirata, ma diventi uno strumento per creare relazioni tra persone, territori e storie diverse.

La mostra: Antonio Cavaiuolo e il ferro che diventa sogno

Sabato 18 aprile, dalle ore 17.00 alle 20.00, il primo ciclo del progetto, denominato "RADICI CONTEMPORANEE", prenderà vita con le opere di Antonio Cavaiuolo. L’artista, originario di San Martino Valle Caudina e formatosi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, lavora il metallo attraverso tecniche tradizionali e sperimentali.

Figlio di un artigiano del ferro, Cavaiuolo trasforma la durezza della materia in un linguaggio poetico. Le sue sculture indagano l'identità e il legame profondo con la terra, trasformando attraverso il "ferrare" le paure in sogni.

Un’esperienza multisensoriale nel "Giardino Ferroso"

L'esposizione non sarà solo visiva, ma coinvolgerà tutti i sensi:

Suono: Il M° Vanni Miele , sound artist e docente al Conservatorio Nicola Sala, ha sonorizzato le opere con installazioni site-specific per creare un'esperienza immersiva.

Performance: Il collettivo INTRASAT animerà il "giardino ferroso" con una performance durante l'inaugurazione.

Video e Ricerca: L'associazione KINETTA APS presenterà un reportage realizzato nel laboratorio dell'artista, esplorando il rapporto viscerale con la materia.

La mostra resterà aperta fino al 13 giugno 2026 e gode del patrocinio della Provincia di Benevento, di Sannio Europa e del Conservatorio Nicola Sala.

Appuntamenti per la stampa

L'intero progetto verrà presentato ufficialmente domani: