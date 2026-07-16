Gran finale in grande stile per il BCT X, che ha chiuso il suo decimo compleanno con numeri importanti e ospiti di grande spessore grazie alle scelte sempre sul pezzo del patron Antonio Frascadore.

A chiudere ufficialmente la kermesse, le attrici Elena Sofia Ricci e Giovanna Sannino, amatissima dal giovane pubblico per la sua intensa e disarmante interpretazione di Carmela nella serie TV Mare Fuori , lo youtuber Leutum (al secolo Leandro Tummino), l'influencer e comico brindisino Mandrake (al secolo Giuseppe Ninno) e l'attore Rocco Siffredi insieme alla moglie Rosa e a tutto il cast del film Blue.

Ma quest'ultima passerella di celebrità ha confermato, ancora una volta, che un Festival nato a Benevento e cresciuto a livello nazionale e non solo ha saputo lasciare il segno crescendo in numeri, consensi e partecipazione attiva di protagonisti e pubblico.

Infatti, questo decimo compleanno ha tracciato un confine sempre più sottile tra attori, registi, performer e pubblico, nonché ha dimostrato un'apertura sempre più ampia verso le star nate dal web. Un segno inequivocabile del cambiamento socio culturale che si traduce nell'intercettazione di un pubblico sempre più variegato e con uno sguardo verso il futuro, orientato su produzioni sempre più centrate sugli utenti più giovani.

I momenti di incontro con gli ospiti della kermesse, photo call, interviste, talk in piazza, hanno saputo regalare reali occasioni di dibattito, riflessione, crescita, ma anche tante risate con Pio e Amedeo, Federico Basso, Fabio Balsamo, una parte della Gialappa's, Ubaldo Pantani e lo stesso Mandrake.

Can Yaman manda in delirio i fan

Spazio al.fascino e alla bellezza con la star turca, Can Yaman, idolo soprattutto del popolo femminile in tutto il mondo, che ha letteralmente mandato in delirio i fan sanniti e tutto il popolo del web, ma anche con il conduttore televisivo Paolo Conticini che non si è risparmiato nel ringraziare i suoi sostenitori con grande generosità e con il cantante Nek che ha incantato la piazza con la sua voce e la sua musica.

Senza dimenticare la bellezza trascinante di colei che con lo spettacolo "Anni Luce" ha dato inizio alla kermesse: la stupenda Lola Ponce

Di impegno sociale e cinema d'autore si è parlato con Elena Sofia Ricci, Elio Germano, Anna Ferzetti, Tiziana Panella e con i registi Francesco Cordio, Matteo Garrone e Marco D'Amore esponenti e rappresentanti di quel cinema che racconta la realtà vera senza mezze misure, quella che fa male, quella che non si può, né si deve più ignorare.

Da Enzo Miccio a Giulia Salemi

Eleganza e raffinatezza sono state le parole d'ordine di Enzo Miccio e Carla Gozzi che hanno, come sempre, dato un tocco glamour alla kermesse, così come ha fatto la bellissima e super glam, Giulia Salemi e la raggiante Bianca Guaccero.

E poi soap opere storiche, con la presenza del cast di Un posto al sole , Serie TV seguitissime come Mare Fuori, ma anche i pesanti forfait all'ultimo minuto di Elodie e Raoul Bova, insomma, non è mancato proprio nulla.