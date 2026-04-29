Peter Jackson, Cate Blanchett e Tilda Swinton saranno i protagonisti dei Rendez Vous, il programma speciale della 79ª edizione del Festival di Cannes, in calendario dal 12 al 23 maggio 2026. Questi tre incontri esclusivi offriranno al pubblico l'opportunità di dialogare con alcune delle più importanti personalità del cinema mondiale.

Il ciclo di conversazioni prenderà il via il 13 maggio con l'appuntamento dedicato a Sir Peter Jackson, previsto il giorno dopo il conferimento della Palma d’Oro onoraria al celebre regista neozelandese. Jackson, universalmente riconosciuto per la sua opera fondamentale nella saga de Il Signore degli Anelli, sarà celebrato per il suo straordinario contributo artistico e per il trionfo ai premi Oscar e al botteghino internazionale.

La sua carriera, che spazia da film come Brain Dead e Creature del cielo fino alla docuserie Apple The Beatles: Get Back, sarà ripercorsa dall'esordio fino ai successi più recenti, inclusi i numerosi Oscar vinti dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Il 17 maggio sarà la volta di Cate Blanchett, vincitrice di due Premi Oscar. L'incontro si concentrerà sul suo impegno come attrice e produttrice, con particolare attenzione alle sue iniziative a favore di voci femminili, trans, non binarie e rifugiate, attraverso progetti come Dirty Films, Proof of Concept e Displacement Film Fund. Blanchett, acclamata per le sue interpretazioni in film quali Tár, Carol, Io non sono qui, Blue Jasmine ed Elizabeth, dialogherà sul ruolo e sulle responsabilità dell’artista contemporanea e sull’attività di produzione di nuovi talenti, sottolineando il suo impegno per una maggiore inclusività e attenzione sociale nel settore cinematografico.

Chiuderà la serie di incontri, il 21 maggio, Tilda Swinton, celebre interprete di cinema d’autore e di grandi produzioni. Nota per la sua straordinaria versatilità, Swinton ha lasciato il segno in pellicole come Orlando e Michael Clayton, e attraverso le sue collaborazioni con Derek Jarman. La sua carriera è costellata di prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Coppa Volpi nel 1991, il Leone d'Oro alla carriera nel 2020 e l’Oscar e il Bafta come miglior attrice non protagonista nel 2008 per Michael Clayton. Già giurata a Cannes nel 2004, Swinton racconterà la propria esperienza, attraversando contesti artistici diversi, dal cinema indipendente all’impegno internazionale.

Il valore dei Rendez Vous a Cannes

I Rendez Vous si confermano come uno dei programmi speciali più apprezzati del Festival di Cannes, offrendo al pubblico un'opportunità unica di confronto diretto con i grandi protagonisti della settima arte. Questi momenti di approfondimento permettono di esplorare le traiettorie artistiche, etiche e produttive che definiscono il panorama cinematografico contemporaneo.

I tre ospiti di quest’anno – Peter Jackson, Cate Blanchett e Tilda Swinton – rappresentano figure di riferimento per la qualità delle loro interpretazioni e regie, nonché per la varietà degli ambiti in cui hanno operato. Le loro carriere sono state coronate dai più importanti riconoscimenti internazionali: Jackson con la Palma d’Oro onoraria, Blanchett con due Oscar, e Swinton con Oscar, Bafta, Leone d’Oro alla carriera e la Coppa Volpi.

La presenza di Swinton e Blanchett, in particolare, evidenzia l'impegno costante per una maggiore inclusività e sensibilità sociale nel settore, un valore ribadito dalle iniziative produttive di Blanchett e dall’attenzione di Swinton verso il cinema d’autore e sperimentale.

Attraverso i Rendez Vous, la 79ª edizione del Festival di Cannes ribadisce così la sua vocazione a essere un luogo privilegiato di dialogo, scoperta e celebrazione del talento cinematografico internazionale.