Rimini si prepara a inaugurare l'estate 2026 con un ricco calendario di oltre 250 eventi distribuiti in 150 giorni, da maggio a settembre. Il palinsesto, presentato alle categorie turistiche, prenderà il via il 30 maggio con la 'data zero' del nuovo tour nazionale di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri. Seguirà, il 7 giugno, il concerto di Achille Lauro. Tra le novità pensate per un pubblico più giovane, spicca l’esibizione gratuita di Luì e Sofì, noti come Me contro Te, in programma il 31 luglio in piazzale Fellini. Questo evento aprirà la tre giorni 'RiminiWow' (31 luglio – 2 agosto), dedicata a youtuber e creator.

Il programma estivo include appuntamenti consolidati e nuove attrazioni. Tra questi, la ventunesima edizione della Notte Rosa, dal 19 al 21 giugno, che ospiterà l’RDS Summer Festival. A luglio, dal 12 al 19, tornerà il Cartoon Club, il salone del fumetto che per il 2026 punta a superare le 200 mila presenze. Sul fronte sportivo, l'attenzione sarà rivolta al Gran Premio di San Marino di MotoGP a Misano (11–13 settembre) e al Meeting per l’amicizia fra i popoli (21–26 agosto), quest'anno arricchito dall'attesa visita di Papa Leone XIV. L'offerta culturale si completerà con la mostra "Bellini e Mantegna allo specchio", allestita al Museo della Città da fine giugno, che esporrà la Pietà restaurata di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna in un dialogo espositivo unico.

L'impatto del turismo e la crescita della città

I dati forniti da Visit Rimini evidenziano un trend molto positivo per il turismo a Rimini: le prenotazioni per il mese di maggio hanno già registrato un incremento del 22,7 per cento rispetto al 2025. L'espansione dei collegamenti aerei dall’aeroporto Fellini, con nuove rotte verso Manchester, Colonia e diverse città polacche, rafforza ulteriormente la vocazione internazionale della città. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha sottolineato come Rimini "scommette sulla sua forza attrattiva", ricordando che il concerto di Vasco Rossi del 2023 generò 43 mila presenze aggiuntive e un impatto economico di circa 4 milioni di euro in un solo weekend.

La Notte Rosa, giunta alla sua ventunesima edizione, si conferma un evento di punta dell’estate adriatica, capace di unire musica, spettacolo e un coinvolgimento diffuso lungo tutta la Riviera.

Il Cartoon Club rappresenta un appuntamento storico per la città, attirando famiglie e appassionati di fumetto e animazione grazie a un format che combina esposizioni, marketplace e attività ludiche. L'afflusso di visitatori per i grandi eventi musicali e sportivi costituisce un ulteriore volano per l'economia locale e per la promozione del territorio, grazie a un'offerta culturale sempre più diversificata.

Vasco Rossi e l'avvio del tour nazionale da Rimini

Il concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri segna la 'data zero' del tour “VascoLive2026”, un evento particolarmente atteso. Lo stesso rocker ha anticipato una scaletta definita "imperdibile, straordinaria, imprevedibile, irraggiungibile, inarrivabile, ineludibile, stupefacente".

L'artista ha già avviato le prove con la sua band, dimostrando un forte impegno nella selezione dei brani. Ha inoltre rievocato il successo del leggendario Modena Park del 2017, che vide la partecipazione di 230 mila persone, precisando tuttavia: “però non mi chiedete di rifarlo”, in riferimento all'eccezionalità di quell'evento.

Il tour proseguirà con tappe significative anche oltre Rimini, inclusa la doppia data al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, prevista per il 5 e 6 giugno. La scelta di questa location naturalistica ha suscitato l'attenzione sia dei fan che del pubblico locale. Alcuni sostenitori, tra cui Claudia Zamorani, hanno espresso preoccupazioni sulla sostenibilità di tali spazi, lanciando appelli per privilegiare luoghi tradizionalmente dedicati ai concerti, come stadi e arene.

Nel frattempo, Rimini si prepara ad accogliere l'inaugurazione della stagione estiva con il concerto di Vasco, consolidando la sua tradizione di grandi eventi che rafforzano l'identità turistica e culturale della città.

Musei, mostre ed eventi permanenti: il ruolo culturale di Rimini

Nell'estate 2026, il Museo della Città assume un ruolo di spicco grazie alla mostra "Bellini e Mantegna allo specchio". Questa esposizione offre la rara opportunità di ammirare, in un allestimento congiunto, capolavori restaurati quali la Pietà di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna. Il museo, situato nel cuore del centro storico e ospitato nell’ex collegio dei Gesuiti, è uno dei poli culturali più visitati della città, grazie a una collezione che spazia dalla romanità all'arte contemporanea, includendo un ricco patrimonio lapidario e testimonianze artistiche del territorio riminese.

Rimini conferma così la sua duplice identità: quella di capitale della riviera, vocata ai grandi eventi musicali e sportivi, e quella di centro propulsore per la produzione e la valorizzazione delle arti e della cultura. Questa combinazione le permette di attrarre pubblici diversi e di promuovere una stagione estiva articolata e fortemente identitaria.