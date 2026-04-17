L'Associazione Codacons ha formalmente richiesto al Prefetto di Reggio Emilia l'annullamento del concerto di Kanye West, previsto per il 18 luglio 2026 presso la Rcf Arena nell'ambito dell'Hellwatt Festival. La diffida urgente si basa su motivi di ordine pubblico, direttamente collegati alle controverse dichiarazioni antisemite attribuite all'artista. Tali affermazioni hanno già innescato significative reazioni istituzionali in diversi Paesi europei, tra cui il Regno Unito e la Francia.

Le ragioni della richiesta di annullamento

L'associazione Codacons esprime profonda preoccupazione che la presenza di Kanye West a un evento di così vasta portata, come quello atteso a Reggio Emilia, possa fungere da catalizzatore per tensioni, proteste e potenziali disordini.

Si evidenzia come, in contesti caratterizzati da un'altissima affluenza di pubblico, il rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone aumenti considerevolmente. Invocando il principio di precauzione, l'associazione sollecita l'intervento dell'autorità amministrativa. L'obiettivo è tutelare la sicurezza pubblica, prevenendo lo svolgimento di manifestazioni che potrebbero rivelarsi divisive e destabilizzanti per la comunità.

Precedenti internazionali e impatto

Le polemiche che circondano Kanye West non sono un fenomeno isolato all'Italia, ma si inseriscono in un contesto internazionale più ampio. In Francia, ad esempio, lo spettacolo dell'artista a Marsiglia è stato rinviato a seguito delle vibranti proteste sollevate dal sindaco e dal ministro dell'Interno.

Analogamente, il Regno Unito ha registrato decise reazioni istituzionali in risposta alle dichiarazioni controverse attribuite al celebre cantante. Questi episodi precedenti vengono richiamati dal Codacons per rafforzare la propria istanza di annullamento, sottolineando la rilevanza pubblica delle questioni sollevate e la necessità di adottare misure preventive per evitare criticità analoghe anche sul territorio italiano.

Profilo dell'artista: Kanye West

Kanye West è un influente artista statunitense, ampiamente riconosciuto per la sua prolifica carriera musicale, costellata da numerosi album di successo. Oltre a essere un apprezzato produttore discografico e un imprenditore attivo, West è noto anche per le numerose controversie che hanno costantemente accompagnato la sua figura pubblica.

Le sue dichiarazioni, spesso audaci e polarizzanti su temi sensibili, hanno generato ampi dibattiti e reazioni significative, sia all'interno del mondo dello spettacolo sia in ambito istituzionale, contribuendo a delineare un profilo artistico complesso e spesso oggetto di discussione.