A dieci anni dal suo successo iniziale, Salmo torna a dominare la classifica settimanale FIMI/Niq. Il suo nuovo progetto, Hellvisback 10 Years Later (Sony Music Italy), ha conquistato la vetta a una settimana dalla sua pubblicazione. L'album, arricchito da tre brani inediti, si è posizionato al primo posto non solo nella classifica generale degli album, ma anche in quelle dedicate a CD, vinili e musicassette. Il podio è completato dal debutto di Blanco con l'album Ma', che propone quindici tracce di riflessioni personali, e dalla risalita di Geolier con Tutto è possibile.

Al quarto posto si conferma Olly con Tutta Vita (Sempre), mentre Bad Bunny recupera tre posizioni con Debí tirar más fotos. La top ten vede inoltre la presenza stabile di Kid Yugi, BTS, il duo Sadturs & Kiid, Artie 5ive e Achille Lauro.

Questo risultato segna un ritorno di grande rilevanza nel panorama musicale italiano. Salmo, infatti, ripropone uno dei suoi lavori più rappresentativi, aggiornandolo e integrandolo con nuove tracce che riflettono una chiara sperimentazione musicale. L'artista stesso ha dichiarato: «In questi anni credo di aver rappato bene, ora non mi resta altro che sperimentare e vedere cosa c’è oltre. Non ho mai nascosto la voglia di cantare e di proporre cose più melodiche.

Questa è semplicemente una lenta evoluzione, per me, necessaria», spiegando così l'indirizzo stilistico di Hellvisback 10 Years Later.

Sperimentazione oltre il rap e utilizzo dell’intelligenza artificiale

Il progetto Hellvisback 10 Years Later si distingue anche per l'adozione di tecnologie innovative nella produzione artistica. Tra i brani inediti, spicca Eclissi, accompagnato da un videoclip che esplora la creazione di un personaggio ibrido, un Elvis Presley dannato, in una chiave moderna e oscura. Il video, diretto da Luca Scalia, è stato realizzato impiegando l'intelligenza artificiale. Salmo ha commentato questa scelta: «Per quanto riguarda il video fatto con AI… lo ammetto, inizialmente ero contrario, ma c’è un potenziale infinito dietro l’intelligenza artificiale, devi solo capire come usarla.

È semplicemente uno strumento che permette di finalizzare le tue idee in poco tempo, permette anche di risparmiare molti soldi. Per realizzare quel tipo di video avrei sicuramente speso 150 mila euro, più 3 mesi di post produzione VFX ecc… per cosa? Per farlo vedere a poche persone».

L'artista ha inoltre sottolineato la sua esigenza di uscire dalla zona comfort artistica: «Eclissi è il tipo di canzone che sognavo di fare da tempo. Non importa se non è un pezzo rap, ho bisogno di uscire dalla mia zona comfort per capire fino a dove posso spingermi». Già nel precedente album Ranch, pubblicato nel 2025, l'artista olbiese aveva mostrato aperture verso il cantautorato e sonorità blues e soul, e Hellvisback 10 Years Later rappresenta un ulteriore passo in questo percorso di evoluzione musicale.

La Hit Parade FIMI/Niq e l’attuale panorama musicale

La classifica settimanale FIMI/Niq continua a evidenziare il dinamismo del mercato musicale italiano e la notevole varietà dei progetti discografici. Oltre al successo di Salmo, il fermento è testimoniato da artisti come Blanco, con un album che esplora tematiche intime e familiari, e dalla costante presenza di figure internazionali quali Bad Bunny e BTS. La top ten, in particolare, riflette la capacità degli artisti di rinnovarsi e di rispondere alle nuove aspettative del pubblico, anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche nella produzione delle loro opere.

Con le sue tre tracce inedite e la rielaborazione di un concept di grande successo, Hellvisback 10 Years Later conferma l'impatto significativo di Salmo tra i protagonisti della scena musicale italiana. Il progetto sottolinea l'importanza della sperimentazione e dell'adattamento ai cambiamenti, sia nei contenuti musicali che nei mezzi produttivi scelti dagli artisti contemporanei.