Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha fatto un annuncio che ha catturato l'attenzione: la rockstar americana Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore in un convento della città. Questa inattesa sistemazione avverrà in occasione del suo atteso concerto, fissato per l'11 luglio 2026, nell'ambito del Ferrara Summer Festival.

L'annuncio è stato dato da Fabbri durante un'intervista radiofonica a Radio Radio di Roma. Il sindaco ha sottolineato l'aspetto «straordinario e 'progressista'» della notizia, affermando che «a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento».

L'artista, il cui vero nome è Brian Hugh Warner, si esibirà in Piazza Ariostea con il suo «One Assassination Under God Tour». Il concerto dell'11 luglio 2026 ha già riscosso un enorme successo, con i biglietti che risultano «quasi sold out».

Il Ferrara Summer Festival e il tour di Marilyn Manson

Marilyn Manson è senza dubbio il nome di punta dell'edizione 2026 del Ferrara Summer Festival. La manifestazione si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Ariostea a partire dall'11 luglio. Lo spettacolo ferrarese è parte integrante del «One Assassination Under God Tour» e rappresenta una delle sole tre date estive che l'artista terrà in Italia. Le altre tappe previste sono Bari (13 luglio) e Roma (14 luglio).

Negli ultimi anni, Manson è stato al centro dell'attenzione mediatica non solo per le sue celebri e provocatorie performance sceniche, ma anche a causa di diverse controversie legali e accuse personali. Il concerto a Ferrara assume quindi un significato particolare, segnando la ripresa della sua carriera live in Italia dopo un periodo di silenzio durato anni.

Il contesto del convento ferrarese: storia e simbolismo

Al momento, non è stato specificato quale convento accoglierà la rockstar. Tuttavia, la città di Ferrara è rinomata per il Monastero di Corpus Domini, un'antica e significativa comunità di clarisse. Fondato nel quattordicesimo secolo, il monastero custodisce importanti testimonianze artistiche di epoca barocca, tra cui spiccano il dipinto «Comunione degli Apostoli» di Giambettino Cignaroli (datato 1768) e il magnifico soffitto affrescato da Giuseppe Ghedini, che raffigura la «Gloria di Santa Caterina Vegri» (realizzato tra il 1770 e il 1773).

Questo monastero è tuttora attivo e abitato da suore povere clare, mantenendo un ruolo storico e spirituale di grande rilevanza per la città.

Se l'annuncio del sindaco dovesse riferirsi proprio a questa storica istituzione, si tratterebbe di una scelta di grande impatto e sorprendente. Unirebbe infatti una figura artisticamente emblematicamente provocatoria come Manson a un luogo così profondamente simbolico della spiritualità e della tradizione ferrarese, creando un contrasto di notevole risonanza culturale.

Attualmente, non sono stati forniti dettagli sul nome preciso del convento né sulla natura dell'accordo raggiunto con la comunità religiosa. Questo lascia aperti numerosi interrogativi sul contesto effettivo e sulle modalità di questa singolare ospitalità.

Ulteriori aggiornamenti saranno necessari per chiarire la natura dell'intesa e per identificare la specifica casa religiosa coinvolta, contribuendo così a delineare meglio il significato culturale e simbolico di questa iniziativa.