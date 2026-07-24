Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha recentemente evidenziato il profondo rispetto dimostrato da Pietrangelo Buttafuoco per l’autonomia decisionale della direzione della Mostra. Questa dichiarazione, rilasciata in vista dell’edizione 2026 della prestigiosa manifestazione cinematografica, pone l’accento sul cruciale rapporto tra la direzione artistica e i vertici istituzionali della Biennale.

Barbera ha specificato: “Buttafuoco è molto rispettoso della mia autonomia”, sottolineando come il dialogo con la presidenza si svolga in un clima di pieno rispetto delle reciproche competenze e senza interferenze sulle scelte artistiche della kermesse.

Tale posizione rafforza la percezione dell’autonomia creativa e gestionale, ritenuta indispensabile per un evento di tale portata, riconosciuto a livello globale come uno dei principali appuntamenti del settore cinematografico.

La Mostra del Cinema di Venezia e il ruolo del direttore

La Mostra del Cinema di Venezia, parte integrante della Biennale di Venezia, si conferma come la più antica manifestazione cinematografica del mondo. Fondata nel 1932, essa continua a rivestire un ruolo di primo piano nell’industria cinematografica internazionale, ospitando annualmente prime mondiali, registi e attori di fama, e contribuendo in modo significativo a valorizzare sia opere di autori emergenti sia quelle di nomi già affermati.

Il direttore della Mostra, incarico attualmente ricoperto da Alberto Barbera, detiene una responsabilità cruciale nella selezione dei film, nella composizione delle giurie e nella definizione dei temi e dei percorsi culturali dell’evento. L’autonomia artistica rispetto agli indirizzi dei vertici della Biennale è da tempo un punto focale, considerata essenziale per garantire il pluralismo e la qualità delle scelte programmatiche.

Storia della Biennale e la tutela dell’indipendenza artistica

La Biennale di Venezia, istituita nel 1895, rappresenta uno dei principali enti culturali d’Europa. Oltre alla Mostra del Cinema, promuove numerosi festival e manifestazioni dedicate alle arti visive, alla musica, al teatro, alla danza e all’architettura.

La capacità della Biennale di attrarre ospiti e investimenti internazionali è strettamente legata all’autonomia gestionale dei direttori artistici delle sue diverse sezioni. Per la Mostra del Cinema, in particolare, la trasparenza dei criteri di selezione e il riconoscimento internazionale ottenuto da Barbera negli ultimi anni sono stati fattori determinanti per la credibilità dell’evento.

Nel panorama delle kermesse cinematografiche globali, la Mostra di Venezia si distingue per la costante tutela dell’indipendenza curatoriale, un principio che viene sempre riaffermato in occasione del rinnovo dei vertici e dei dibattiti pubblici sulle strategie istituzionali. L’edizione 2026 si preannuncia quindi in piena continuità con questa tradizione, grazie a una collaborazione tra la direzione artistica e la presidenza della Biennale, fondata su fiducia e rispetto dei ruoli.