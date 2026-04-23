Il grande schermo accoglie ‘King Marracash’, il primo docufilm interamente dedicato a Fabio Rizzo, in arte Marracash, figura influente e rappresentativa del rap italiano. L'opera ripercorre l'intera carriera dell'artista, dalle sue origini nella periferia milanese all'affermazione come protagonista della scena musicale nazionale, e sarà proiettata nelle sale cinematografiche per un periodo limitato: esclusivamente il 25, 26 e 27 maggio. Diretto da Pippo Mezzapesa, il progetto è una produzione Groenlandia in collaborazione con Disney+ e Adler Entertainment, arricchito dalle preziose testimonianze di chi ha condiviso con il rapper il suo intenso percorso artistico e personale.

Il film promette di offrire uno sguardo profondo sull'uomo dietro l'artista, esplorando le tappe fondamentali che hanno segnato la sua ascesa.

Il percorso tra radici e trionfi

Il docufilm si concentra su un anno particolarmente significativo nella vita di Marracash, un periodo di sogni e trionfi culminato in un'impresa senza precedenti per il panorama musicale italiano: il primo tour negli stadi per un rapper. Momento clou di questa straordinaria avventura è stata la tappa di Milano, nell'iconico stadio di San Siro. Attraverso un racconto intimo e dettagliato, la pellicola svela la quotidianità dell'artista, i suoi legami con amici e collaboratori, i numerosi riconoscimenti ottenuti e l'indissolubile rapporto con la sua musica.

La narrazione conduce lo spettatore in un viaggio che parte dai luoghi dell'infanzia di Marracash, tra i casermoni del quartiere della Barona a Milano, cuore pulsante della sua ispirazione, estendendosi fino alla Sicilia, terra d'origine della sua famiglia. Questo percorso geografico e sentimentale mette in luce le radici profonde che hanno plasmato l'identità e l'arte di Fabio Rizzo.

Riscatto personale e ritorno alle origini

‘King Marracash’ non si limita a celebrare i successi pubblici, ma si addentra con onestà anche nelle fragilità e nei momenti di stasi che hanno caratterizzato il cammino dell'artista. Il culmine emotivo del film è rappresentato dal Block Party, un concerto speciale che Marracash ha voluto regalare al suo quartiere d'origine.

Questo evento non è solo un atto dovuto, ma un potente simbolo di riscatto personale e collettivo, un ritorno alle radici che chiude un cerchio iniziato con la celebre trilogia di album che lo ha definitivamente consacrato come artista di punta della scena musicale italiana. Il docufilm offre così uno sguardo autentico e senza filtri sull'uomo dietro la rockstar, dimostrando come sia possibile trasformare una storia di periferia, spesso segnata da difficoltà, in un esempio di successo, ispirazione e profondo cambiamento. È la testimonianza che, anche partendo dalla "periferia di tutto", si può diventare il King assoluto del rap.