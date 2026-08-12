Non accennano a placarsi le critiche nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez, soprattutto quelle di chi non ha mai creduto nella loro storia d'amore. Poche ore fa, però, la coppia ha ricevuto un preziosissimo consiglio da una persona importante: il signor Mariano (padre del pallavolista) ha suggerito ai due di puntare tutto sulla loro luce interiore, che sarebbe molto più forte di quella di chi la ricerca attaccandoli pubblicamente.

Parole al miele per Helena e Javier

Sono parole molto importanti quelle che Mariano Martinez ha dedicato a quelli che lui stesso ha definito "i miei figli", ovvero Javier e Helena.

Il padre del pallavolista, infatti, poche ore fa ha emozionato tutti rivolgendo un dolcissimo pensiero agli Helevier che da mesi sono presi di mira dagli attacchi degli haters.

"Allontanatevi dalle persone che cercano i riflettori, la vostra luce interiore è più forte figli miei", ha scritto l'uomo su Instagram martedì sera.

La reazione della modella

Nella dedica che ha fatto a Helena e Javier, il signor Mariano ha anche aggiunto una frase che ha toccato il cuore di tutti i fan che l'hanno letta.

"Hele, figlia di papà orso da due anni", sono le parole con le quali papà Martinez ha descritto la donna che considera parte integrante della sua famiglia dall'inizio della relazione con il figlio.

Prestes ha letto questo commento e ha risposto con tanti cuoricini, ennesima conferma del fatto che la sua storia d'amore non potrebbe andare meglio.

L'emozione dei fan

La dedica che il signor Mariano ha fatto a Helena e Javier ha commosso tutti, in particolare i fan che sanno che l'uomo ha sempre fatto il tifo per la modella anche quando il figlio la considerava solo un'amica al Grande Fratello.

"Queste parole sono più importanti di tutte le chiacchiere", "Un'emozione indescrivibile", "Bellissimo commento", "Quanto amore", "Papà orso ci ha sempre visto lungo", "Come si fa a non essere d'accordo con lui?", "Queste sono le cose che contano davvero", "Lui è stato uno dei primi a capire l'anima pura di Helena", "Si sono dati un pezzo di cuore", "Una bellissima famiglia", "Ho le lacrime", si legge su X in queste ultime ore.