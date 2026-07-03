Quelli appena trascorsi sono stati giorni molto impegnativi per Javier Martinez: in settimana, infatti, il pallavolista ha scattato per la nuova campagna di Invicci, un brand brasiliano di moda maschile che lo ha voluto come unico testimonial. Terminati gli impegni di lavoro, il 31enne si è concesso un breve periodo di relax insieme a Helena Prestes: il 3 luglio, infatti, i fan sono partiti per un viaggio d'amore in una località ancora top secret.

Novità professionali per Javier

Qualche mese fa Javier ha messo in stand-by la sua carriera sportiva e ha cominciato a dedicarsi ad altri progetti, la maggior parte dei quali nel campo della moda.

Questa settimana, ad esempio, Martinez ha posato per la campagna pubblicitaria autunno/inverno di Invicci (brand brasiliano) e sui social ha dato una piccola anticipazione.

"Sono un pallavolista, ma anche un modello. Mi trovo a Milano per scattare questa nuova campagna ed è veramente bella. Vi invito a venire a dare un'occhiata", ha detto il 31enne in un video che ha postato su Instagram e che in poche ore ha ottenuto oltre 7.000 like.

Il dettaglio che non passa inosservato

Una volta portati a termine tutti gli impegni di lavoro della settimana, Javier si è messo in macchina insieme alla sua dolce metà.

Sui social, infatti, Helena ha svelato che era in viaggio con il fidanzato verso una località ancora top secret: stando a questo piccolo indizio, gli Helevier avrebbero deciso di concedersi un weekend d'amore e relax fuori da Lecco, dove convivono da qualche mese.

L'affetto del fandom

La notizia del viaggio ha fatto felici tutti i fan di Helena e Javier, soprattutto quelli che da tempo combattono con gli haters e con le cattiverie che scrivono sulla coppia ogni giorno.

"Voi continuate a giudicare, invece loro si godono il weekend insieme", "Questa è l'ennesima conferma che non sapete ascoltare", "Saperli felici rende felice anche me", "Sempre mano nella mano", "I nostri ragazzi sono in viaggio, che bello", "Iniziamo a ignorare gli haters come fanno loro", "Belli e innamorati, alla faccia dei rosiconi", "Questi sono fatti, stateci", "Sono una meraviglia insieme", si legge su X in queste ultime ore.