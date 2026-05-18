L'ufficio stampa del Clan Celentano ha smentito con decisione le notizie circolate nelle ultime ore riguardo le condizioni di salute di Adriano Celentano. È stato precisato che il “Molleggiato” “sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, riferendosi alla moglie Claudia Mori. La smentita è giunta dopo che, nella tarda serata di domenica 17 maggio, una segnalazione sui social aveva sollevato allarme e preoccupazione tra i numerosi fan dell’artista.

L’allarme era stato scatenato da un post pubblicato da Claudio Lippi su Facebook e X.

Lippi aveva annunciato un presunto ricovero urgente di Celentano in condizioni critiche, sostenendo di aver appreso la notizia da un “annuncio della figlia Rosalinda Celentano”. Le sue parole sono state rapidamente rilanciate, generando una forte diffusione della voce. Tuttavia, già sotto al post, diversi utenti avevano manifestato dubbi sull’autenticità, domandandosi l’assenza di riscontri pubblici o ufficiali.

La smentita di Claudia Mori e la reazione del web

La smentita ufficiale è arrivata direttamente dall’entourage di Celentano e in prima persona dalla moglie Claudia Mori. Quest’ultima, intervenendo la mattina del 18 maggio, ha dichiarato: “Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine”.

Mori ha inoltre sottolineato che “sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”. La sua presa di posizione è stata ripresa dalle principali agenzie e organi di informazione, contribuendo a rassicurare rapidamente fan e media.

Nonostante le chiare smentite, il messaggio iniziale pubblicato da Lippi non è stato rimosso. In un successivo aggiornamento, lo stesso Lippi ha manifestato dolore per le presunte condizioni dell’amico, ignorando di fatto la smentita già resa pubblica dal Clan e dalla famiglia. È importante sottolineare che nessun annuncio da parte di Rosalinda Celentano, figlia del cantante, è mai comparso sui suoi canali social o tramite comunicati ufficiali.

La diffusione delle fake news e l'importanza delle fonti ufficiali

La vicenda sottolinea ancora una volta la rapidità con cui possono diffondersi informazioni prive di verifica attraverso i social network, specialmente quando riguardano personalità molto note come Adriano Celentano. L’intervento diretto del Clan Celentano e di Claudia Mori è stato cruciale per chiarire la situazione, evidenziando l’importanza delle fonti ufficiali in casi di notizie sulla salute di personaggi pubblici. L'artista, classe 1938, è uno dei più amati e longevi dello spettacolo italiano, e la notizia del presunto ricovero, prontamente smentita, ha dimostrato la grande attenzione del pubblico verso la sua figura. Attualmente, secondo quanto comunicato dalla famiglia, Celentano si trova nella sua abitazione in Lombardia, accanto ai suoi cari, in ottima salute, vittima di una fake news diffusa senza alcun riscontro oggettivo.