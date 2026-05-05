Un'atmosfera di vivace ironia ha caratterizzato l'apertura del tradizionale incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i candidati e premiati dei David di Donatello al Quirinale. A condurre la mattinata, l'attore e presentatore Claudio Bisio, che ha saputo distinguersi per il suo approccio originale e una serie di battute che hanno coinvolto sia il pubblico presente che il Capo dello Stato.

Bisio ha esordito con un riferimento scherzoso al cosiddetto ‘caso Minetti’, spiegando di aver ricevuto consigli su quali argomenti evitare.

Ha poi dichiarato di non poter ignorare il film ‘La grazia’ di Paolo Sorrentino, forte di numerose candidature, e ha ironizzato sull'indagine giornalistica che lo ha riguardato, suggerendo con leggerezza che potesse essere stata orchestrata per promuovere la pellicola, pur affrettandosi a precisare che si trattava di una battuta.

L'ironia di Bisio e la proposta per il cinema

Il conduttore ha proseguito il suo intervento con una proposta tanto giocosa quanto pragmatica: introdurre una legge che imponga di accorciare i film di dieci minuti. Questa idea, presentata con un sorriso, nasce dalla frequente osservazione che molte opere cinematografiche raggiungerebbero la perfezione con una durata leggermente inferiore.

La battuta ha riscosso il plauso e il divertimento dei presenti, contribuendo a mantenere un clima disteso e informale durante l'evento.

Il siparietto con il Presidente Mattarella

La mattinata è stata arricchita da un simpatico scambio di battute tra Bisio e il Presidente Mattarella. L'attore ha ricordato le riprese del film ‘Benvenuto Presidente!’, girate proprio nelle sale del Quirinale, scherzando sul fatto di aver lasciato il Palazzo in perfetto ordine. Il Presidente Mattarella ha risposto con grande cordialità, confermando di ricordare il film e rassicurando Bisio sul fatto che, nonostante il cerimoniale fosse stato “un po’ disorientato”, tutto era effettivamente in ordine. Bisio ha poi rivelato, con ulteriore ironia, il motivo di tale disorientamento: aver girato per i corridoi con i rollerblade.

Il Capo dello Stato ha concluso lo scambio con una riflessione arguta: “La realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema”, a cui Bisio ha replicato con la sua consueta verve: “Succede davvero?”.

Il valore dell'incontro per il settore cinematografico

Al di là delle battute e dell'intrattenimento, l'incontro al Quirinale ha rappresentato un significativo momento di dialogo tra le istituzioni e il mondo del cinema italiano. La presenza di figure di spicco come la presidente dell’Accademia, Piera Detassis, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottolineato l'importanza strategica del settore cinematografico per il Paese. L'evento ha ribadito la necessità di un confronto costruttivo, di regole condivise e di un sostegno concreto per l'industria, l'arte e l'artigianato che il cinema italiano rappresenta. Bisio, con il suo stile inconfondibile, ha saputo alleggerire il clima, valorizzando al contempo il ruolo dell'arte e dell'ironia nel dibattito pubblico e nel rapporto tra cultura e istituzioni.