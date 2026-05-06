Disclaimer: Quello che segue è il comunicato stampa ufficiale della società NOMEA relativo alla stagione concertistica presso la Chiesa Anglicana di Napoli

Sabato 9 maggio 2026, lo spazio neogotico di Via San Pasquale ospiterà "Caro Amico Ti Scrivo", un evento unico tra musica e narrazione per omaggiare la poetica del cantautore bolognese.

La stagione culturale napoletana targata NOMEA volge al termine e lo fa con un appuntamento imperdibile dedicato a uno dei giganti della musica italiana: Lucio Dalla. La cornice scelta per il gran finale è la suggestiva Chiesa Anglicana di Napoli, che sabato 9 maggio si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la prima assoluta dello spettacolo "Caro Amico Ti Scrivo".

Un viaggio sonoro tra avanguardia e melodia

Non si tratterà di un semplice concerto tributo, ma di una vera e propria immersione nell’universo visionario di Dalla. Lo spettacolo è strutturato come un dialogo costante tra l'esecuzione musicale e il racconto, dove l'acustica perfetta del luogo sacro esalterà ogni singola nota.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà un trio di musicisti di alto livello:

Achille Campanile (chitarra e voce), che porterà sul palco la forza espressiva necessaria per reinterpretare i brani più iconici;

Arianna Sannino (voce), la cui eleganza vocale esplorerà le sfumature più poetiche e intense dei testi;

Enrico Asquitti (tastiera), incaricato di ricreare quelle sonorità avanguardistiche che hanno reso Lucio Dalla un artista senza tempo.

Narrazione e musica: l'anima di Lucio

Ad arricchire l'esperienza sonora ci sarà la voce narrante di Giovanni Del Monte.

Il suo compito sarà quello di intrecciare aneddoti e racconti alla musica, permettendo agli spettatori di scoprire il lato più intimo e profondo della produzione di Dalla.

L'evento segna l'ultimo atto della rassegna prima della pausa estiva, offrendo un'ultima occasione per ammirare il fascino neogotico della Chiesa Anglicana in un'atmosfera carica di emozione.

Informazioni utili e prenotazioni

Data la particolarità della location e l'attesa per l'evento, i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Quando: Sabato 9 Maggio 2026

Orari: Apertura porte ore 17:45, inizio spettacolo ore 18:30

Location: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B (zona Chiaia)

Costo biglietto: 15 € per gli adulti (gratis per bambini fino a 5 anni)

Come prenotare: La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata esclusivamente tramite WhatsApp al numero 375.6139180.

La zona è facilmente raggiungibile con la Metro Linea 2 (fermata Piazza Amedeo) e dispone di diversi parcheggi privati nelle immediate vicinanze.

"L’appuntamento alla Chiesa Anglicana non è solo un omaggio a un singolo artista, ma una celebrazione della grande tradizione musicale del nostro Paese. In un periodo in cui i protagonisti della nostra musica sono spesso al centro del dibattito, come nel caso delle recenti dichiarazioni di Al Bano sul rapporto tra musica e attualità internazionale, eventi come quello di NOMEA ci riportano all'essenza pura dell'arte e delle emozioni sonore."