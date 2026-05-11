Sono stati annunciati i tre finalisti del Premio LericiPea 'Edito' 2026, una delle sezioni più prestigiose dedicate alla poesia italiana contemporanea. La giuria tecnica ha selezionato Azzurra D'Agostino con l'opera 'Cosmic latte' (Marcos y Marcos), Alessandro Fo con 'Luci e eclissi' (Einaudi) e Giuseppe Grattacaso con 'Dei vertebrati, degli invertebrati' (Interno Poesia). L'annuncio è frutto della collaborazione tra il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e l'Associazione Premio LericiPea – Golfo dei Poeti, evidenziando la centralità di questo riconoscimento nel panorama letterario nazionale.

La giuria, composta da Massimo Bacigalupo, Giuseppe Conte (presidente), Manuel Cohen, Francesco Napoli (coordinatore), Davide Rondoni e Stefano Verdino, ha riconosciuto nei tre finalisti "sguardi diversi ma complementari sul nostro tempo, capaci di restituirne complessità, profondità e immaginazione". Così ha dichiarato il sindaco Peracchini, che ha anche sottolineato come il Premio LericiPea 'Edito' si confermi un presidio culturale fondamentale per il territorio e per l'intero Paese, consolidando il legame tra La Spezia e la sua ricca tradizione poetica italiana.

La sezione 'Edito': una storia di eccellenza nella poesia italiana

Fondata nel 1954, la sezione 'Edito' è la più longeva e una delle più significative del Premio Internazionale LericiPea.

Pier Gino Scardigli, presidente del premio e dell'associazione Golfo dei Poeti, ha evidenziato come fin dalle origini la Giuria e la Proprietà del Premio abbiano dimostrato "l’intuito e la professionalità di riconoscere e promuovere molto di coloro destinati a diventare grandi voci poetiche". Tra i nomi illustri che hanno ricevuto questo riconoscimento figurano Giorgio Caproni nel 1954 e Valentino Zeichen nel 1992, testimoniando la sua capacità di intercettare i talenti più promettenti.

La sezione 'Edito' si distingue per la sua costante capacità di dare visibilità alle voci più rilevanti dell’attuale scenario poetico nazionale, promuovendo attivamente la conoscenza delle opere recenti. La manifestazione ha mantenuto fede al proprio Statuto nel corso degli anni, perseguendo l'obiettivo di "consegnare dovuta fama e visibilità alle opere dei migliori Poeti italiani", come ribadito dal presidente Scardigli.

Il Premio LericiPea: un faro culturale per La Spezia e il Golfo dei Poeti

Il Premio LericiPea si tiene annualmente nel Golfo dei Poeti, un territorio intrinsecamente legato alla tradizione poetica. Il riconoscimento si articola in diverse sezioni, tra cui l'importante 'Edito' e il Premio internazionale alla carriera, richiamando poeti, studiosi e appassionati da ogni parte d'Italia. Questa iniziativa riveste un valore strategico per la città di La Spezia, affermandosi come punto di riferimento per eventi letterari e per la promozione della poesia contemporanea. Il forte legame tra il premio e il suo territorio ha contribuito a consolidare la notorietà culturale della città, sia a livello nazionale che internazionale.

L'annuncio dei tre finalisti per l'edizione 2026 riafferma il ruolo centrale del premio nel panorama della poesia italiana e la continuità di una tradizione che, attraverso un'accurata selezione delle opere, contribuisce attivamente a rinnovare e sostenere il patrimonio poetico nazionale.