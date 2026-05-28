Dal 11 al 14 giugno, Lecce ospita la prima edizione di Fandango Live, una nuova proposta culturale che mira a coinvolgere la città attraverso film, libri, eventi e voci di rilievo. L'iniziativa si svolge in diversi spazi cittadini con un programma pensato per creare comunità e rivolto in particolare alle nuove generazioni, valorizzando classici cinematografici, libri e incontri con protagonisti della cultura, dello spettacolo e della letteratura.

L'apertura del festival, l'11 giugno, prevede il vernissage della mostra di fumetti 'Al di là del mare.

Palestina Italia' di Safaa Odah e Pat Carra al Teatrino del Convitto Palmieri. Seguirà, al Chiostro dei Teatini, la proiezione speciale di 'Mine Vaganti' di Ferzan Özpetek. Tra gli ospiti spiccano Nanni Moretti con l'incontro 'I miei diari' sulle sue riflessioni cinematografiche, e Alessandro Baricco, in dialogo con Riccardo Luna su intelligenza artificiale e social network. Il parterre include inoltre Amélie Bonnin con il musical 'Allora balliamo' e altri artisti.

Eventi e focus tematici

Il palinsesto comprende proposte teatrali, stand-up comedy femminista, poetry slam ispirato a 'Ave Maria piena di rabbia' e il Premio di Giornalismo Investigativo “Follow the Fossil Fuel” di A Sud. Ogni mattina alle 10, la libreria Liberrima ospita una rassegna stampa sulle questioni ambientali, con A Sud e La Revue.

Il festival dedica attenzione alle tematiche ecologiche – crisi climatica, transizione energetica e sostenibilità – anche tramite podcast e incontri, come la puntata speciale di Scanner con Valerio Nicolosi il 14 giugno.

Il Cineclub Fandango Cult, presso Tagliatelle Stazione Ninfeo, propone dal giovedì al sabato una selezione di film Fandango ambientati in Puglia: 'Il passato è una terra straniera' di Daniele Vicari, 'Il Paese delle spose infelici' di Pippo Mezzapesa e 'La Terra' di Sergio Rubini. L'offerta si completa con workshop di formazione su linguaggi audiovisivi ed editoria, rivolti a giovani e professionisti, con iscrizione obbligatoria per gli eventi al Convitto Palmieri.

Organizzazione e anteprime

Promossa da Fandango Factory (Fondazione Cdp, Fondazione Con il Sud) e in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia ('Promuovere il Cinema 2025/2026'), Fandango Live valorizza le energie culturali locali e favorisce lo scambio. La chiusura del festival sarà l'anteprima italiana di 'I Swear', film di Kirk Jones sulla storia dell'attivista John Davidson, pluripremiato ai Bafta e in uscita con Fandango Distribuzione a dicembre.

Lecce, sede principale, rafforza la sua vivace attività culturale. L'iniziativa promuove la cultura regionale, supportata da Apulia Film Commission, che incentiva il cinema in Puglia. La rassegna include la mostra di fumetti su Palestina e Italia e incontri sulle sfide ambientali.

L'approccio di Fandango Live, che abbraccia linguaggi diversi (cinema, fumetto, podcast, narrativa), offre una piattaforma aperta e partecipata. Centrale è il coinvolgimento delle nuove generazioni e dei professionisti, anche tramite percorsi laboratoriali, consolidando il ruolo di Lecce come laboratorio culturale.