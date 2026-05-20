Il Festival Aqua torna a Jesolo dal 9 al 26 giugno 2026, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più significativi dell'estate veneta. L’edizione si concentra sul tema "Sulla riva", un omaggio agli ambienti d’acqua e alle suggestioni del litorale. L'apertura è affidata a Raphael Gualazzi, pianista e cantautore di fama internazionale, protagonista della serata inaugurale. La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi artisti di spicco, scelti per la varietà delle espressioni musicali legate al territorio.

Durante il Festival Aqua, si susseguiranno concerti e performance, tra cui quelle di Seba Pezzani e Veronica Marchi.

L'evento mira ad approfondire il rapporto tra musica, acqua e paesaggio, creando spazi di ascolto immersi nella natura e occasioni di riflessione. Gli organizzatori sottolineano come il tema “Sulla riva” celebri la capacità evocativa delle sponde, proponendo al pubblico eventi che fondono musica e ambiente.

L’identità del Festival Aqua e il programma 2026

Giunto ad un'edizione matura, il Festival Aqua è un punto fermo tra le rassegne estive in Veneto. Le sue location, selezionate per il valore paesaggistico e simbolico, sono dislocate lungo la costa di Jesolo, in spazi all'aperto che valorizzano la fruizione musicale a contatto con la natura. Il programma si sviluppa nell’arco di quasi tre settimane, proponendo serate a tema e incontri con musicisti e autori.

Oltre a Gualazzi, tra i nomi confermati figurano Davide Shorty, noto per la capacità di contaminare generi musicali, e la cantautrice Veronica Marchi, che porterà a Jesolo il suo stile personale in dialogo con il paesaggio. Il programma include anche laboratori e attività di ascolto dedicate ai più giovani, a sottolineare la vocazione formativa del festival.

Jesolo e la valorizzazione culturale tra musica e ambiente

Il Festival Aqua è da anni tra le iniziative di maggior rilievo per la promozione culturale di Jesolo, meta balneare con forte vocazione turistica e culturale. La manifestazione, che offre esperienze in cui arte e natura si intrecciano, contribuisce a rafforzare il ruolo del territorio come polo per eventi musicali e culturali di rilievo nazionale.

Numerosi i visitatori attesi anche per l’edizione 2026, grazie all’ampia varietà artistica e alla valorizzazione della costa come scenario unico.

La location di Jesolo, facilmente raggiungibile e dotata di infrastrutture ricettive di primo piano, è un elemento chiave del successo del Festival Aqua. Negli anni, la manifestazione ha coinvolto pubblico locale e da altre regioni, confermandosi un motore di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. L’edizione 2026 promette di consolidare questa vocazione, innestando nuove collaborazioni artistiche e confermando l’attenzione per temi ambientali e sociali attraverso la musica.