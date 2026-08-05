La nuova serie FX The Shards, prodotta da Ryan Murphy e tratta dal bestseller "Le schegge" di Bret Easton Ellis, debutta il 6 agosto in esclusiva su Disney+ in Italia. I primi due episodi saranno disponibili da subito, seguiti da uscite settimanali. Ambientata nella Los Angeles degli anni Ottanta, la serie trasporta gli spettatori in un'esclusiva scuola privata d'élite, dove un gruppo di studenti dell'ultimo anno si confronta con edonismo sfrenato, eccessi e pericoli celati dietro la facciata del privilegio adolescenziale.

Al centro della narrazione c'è Bret (Igby Rigney), un aspirante scrittore la cui realtà inizia a sgretolarsi con l'arrivo del misterioso Robert Mallory (Homer Gere).

La sua presenza coincide con il crescente terrore suscitato da un serial killer, "il Pescatore" ("The Trawler" nella versione originale), che prende di mira gli adolescenti della città. Nel cast spiccano Kaia Gerber (Susan Reynolds), figlia di Cindy Crawford, e Homer Gere, figlio di Richard Gere; i loro celebri genitori furono legati sentimentalmente tra il 1991 e il 1995. Il gruppo di amici, che include anche Debbie Schaffer (Hayes Warner) e Thom Wright (Graham Campbell), vive tra lusso, feste sfrenate e auto sportive, affrontando relazioni complesse, gelosie e una giovinezza in bilico tra desiderio e pericolo.

La serie adotta un tono provocatorio e realistico, come anticipato dal trailer: "Sesso… cocaina rosa… e puttane al maschile".

Questo riflette la cifra stilistica di Bret Easton Ellis e la visione di Ryan Murphy. L'adattamento si distingue per un cast corale che comprende anche Wes Bentley, Evan Rachel Wood e Jordan Roth nei ruoli degli adulti che gravitano attorno ai giovani protagonisti.

La visione di Ryan Murphy e Bret Easton Ellis

The Shards nasce dalla sinergia tra due delle personalità più influenti e provocatorie della scena culturale americana. Ryan Murphy, già creatore di successi come "Love Story", firma la produzione esecutiva insieme a Bret Easton Ellis, autore del romanzo originale e co-sceneggiatore. La produzione vede coinvolti anche Nina Jacobson, Brad Simpson, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey e Brian Young.

La serie è realizzata da 20th Television per FX Productions.

L'approccio di Murphy ed Ellis si manifesta nello stile visivo e nell'ambientazione di una Los Angeles scintillante e ambigua, caratterizzata da ricchezza ostentata, tensioni sotterranee e una costante sensazione di pericolo. La serie promette di coniugare suspense, seduzione e ossessione, portando sullo schermo gli elementi distintivi del romanzo.

Temi e contesto narrativo

Il romanzo "Le schegge", pubblicato in Italia da Giulio Einaudi editore, è un'autofiction horror in cui Ellis narra il suo ultimo anno in una scuola preparatoria d'élite, fondendo elementi autobiografici e immaginari. La serie esplora temi come l'identità, i pericoli nascosti dell'adolescenza, la ricerca dell'individualità e le dinamiche di gruppo in un contesto privilegiato.

La figura del serial killer incarna il lato oscuro della società americana degli anni Ottanta, contrapponendosi all'illusoria spensieratezza giovanile. Disney+ garantisce inoltre controlli parentali avanzati per una visione sicura, con opzioni di profili multipli e gestione di rating e PIN personalizzati.