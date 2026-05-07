Alla 71ª edizione dei David di Donatello, il film ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai ha dominato la scena, aggiudicandosi ben otto statuette su sedici candidature. Un trionfo che ha visto l'opera imporsi nelle categorie più ambite, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, consolidando il successo del regista e della sua produzione.

I riconoscimenti a 'Le città di pianura' e le migliori interpretazioni

Francesco Sossai è stato insignito del premio come Miglior regista. Per ‘Le città di pianura’, anche Sergio Romano ha ricevuto il David come Miglior attore protagonista.

Sul fronte delle performance femminili, Aurora Quattrocchi ha conquistato il titolo di Miglior attrice protagonista per il film ‘Gioia mia’.I premi per le categorie non protagoniste sono andati a Matilda De Angelis, riconosciuta come Miglior attrice non protagonista per ‘Fuori’, e a Lino Musella, che si è distinto come Miglior attore non protagonista per la sua prova in ‘Nonostante’.

Il dominio di ‘Le città di pianura’ si è esteso ad altre categorie. Il film ha ricevuto il premio per la Miglior sceneggiatura originale, firmata da Francesco Sossai e Adriano Candiago. Quest'ultimo è stato premiato anche per il Miglior casting. La statuetta per il Miglior montaggio è andata a Paolo Cottignola, mentre la Miglior canzone originale è stata assegnata a ‘Ti’ di Krano, colonna sonora del film di Sossai.

Altri film premiati e i David speciali

Oltre al trionfo di Sossai, la cerimonia ha celebrato anche altri importanti successi. Il film ‘Primavera’ si è aggiudicato quattro riconoscimenti, tra cui quelli per il Miglior compositore e i Migliori costumi. ‘Le assaggiatrici’ e ‘La città proibita’ hanno ottenuto tre statuette ciascuno; quest'ultimo si è distinto in particolare per la scenografia e la fotografia. Il prestigioso David al Miglior film internazionale è stato conferito a ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson.

Numerosi anche i premi speciali assegnati. Il David alla Carriera è stato tributato a Gianni Amelio, mentre Ornella Muti e Bruno Bozzetto hanno ricevuto il David Speciale.

Il pubblico ha premiato ‘Buen camino’ di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, che si è aggiudicato il David dello Spettatore. Per la categoria Miglior cortometraggio, il riconoscimento è andato a ‘Everyday in Gaza’ di Omara Rammal, mentre il Premio David Cecilia Mangini per il Miglior film documentario è stato attribuito a ‘Roberto Rossellini – più di una vita’.

In sintesi, la 71ª edizione dei David di Donatello ha ribadito la vitalità e la ricchezza del panorama cinematografico italiano, celebrando opere e talenti che si sono distinti per la loro qualità e originalità.