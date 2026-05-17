La tragicommedia satirica e grottesca Full Phil, diretta dal cineasta francese Quentin Dupieux, ha fatto il suo debutto alla 79ª edizione del Festival di Cannes, presentata nella sezione Proiezioni di mezzanotte. Il film vede protagonisti Kristen Stewart e Woody Harrelson in ruoli centrali.

La trama si concentra sulla paradossale relazione tra Philip (interpretato da Woody Harrelson), un facoltoso americano, e sua figlia trentenne Madeleine (Kristen Stewart), giunti a Parigi per una vacanza nel tentativo di ricucire il loro rapporto. La narrazione si sviluppa principalmente tra una lussuosa suite d'hotel e un ristorante, luoghi in cui Madeleine si dedica a incessanti abbuffate di cibo: torte salate, carne arrosto, patate fritte, hot dog e imponenti piramidi di dolci.

L'aspetto più singolare è che, contro ogni aspettativa, non è la figlia a risentire fisicamente di questi eccessi, ma il padre, il cui stomaco si gonfia progressivamente a ogni boccone consumato da Madeleine.

Durante la sua giornata parigina, Madeleine si immerge nella visione di un B movie/fantasy in bianco e nero, incentrato su creature marine antropofaghe e due scienziati eccentrici. Full Phil si distingue per la sua capacità di infrangere le convenzioni del genere family dramedy, offrendo una satira dissacrante di produzioni televisive come Emily in Paris, ritraendo una Parigi in piena guerriglia urbana anziché una cartolina patinata. Il film affronta anche gli eccessi del politically correct, personificati dalla cameriera dell’hotel, interpretata da Charlotte Le Bon, che si introduce nella suite per monitorare il comportamento di Philip.

Kristen Stewart ha rivelato che «Mangiare continuamente è stata la parte più difficile del film… non c’era modo di evitarlo. Facevamo solo riprese lunghissime, quindi non c’era modo di sputare le cose che mangiavo a scena finita… ogni tanto però dicevo: ‘Devo fermarmi’». Il regista Quentin Dupieux ha incoraggiato l'attrice a interpretare Madeleine «come una totale viziata, perché doveva rappresentare il peggior incubo per Phil». Descrivendo il personaggio di Woody Harrelson, Dupieux ha aggiunto che Philip «è cieco di fronte a tutto. Ed è così triste e commovente vedere qualcuno così disperato nel cercare l’amore, ma farlo nel modo sbagliato. È un fottuto narcisista, ma allo stesso tempo lui vuole tornare a quello che hanno vissuto in passato».

L'estetica surreale e la commedia grottesca

Full Phil si inserisce pienamente nell’universo estetico di Quentin Dupieux, noto per il suo umorismo assurdo e il surrealismo controllato. La pellicola è stata descritta come un «pseudo body horror farsesco», incentrato su abbondanti quantità di cibo e profonde disfunzioni familiari, elementi distintivi dello stile di Dupieux, che si manifesta senza censura e al di fuori delle convenzioni tradizionali. L’interpretazione di Kristen Stewart è stata definita «gloriosamente impegnata», rendendo ogni scena un'opportunità per esplorare il grottesco e l'assurdo. Particolarmente apprezzata è la sequenza del film nel film, con Tim Heidecker ed Eric Wareheim nei ruoli di scienziati fanatici, considerata tra le più divertenti dell’intera opera.

Il film conferma la scelta stilistica audace di Dupieux e l'eccezionale performance fisica e comica di Stewart. La narrazione si sviluppa attraverso situazioni estreme e surreali, ulteriormente accentuate dal marcato contrasto tra l'abbondanza gastronomica e la profonda crisi emotiva che affligge i protagonisti.

Produzione e debutto al festival

La prima mondiale di Full Phil si è tenuta a Cannes il 17 maggio 2026, all'interno della sezione Midnight Screenings. Con una durata di 78 minuti, la pellicola è una coproduzione europea che ha coinvolto Francia, Belgio e Lussemburgo, realizzata da Chi‑Fou‑Mi Productions, Artémis Productions e Samsa Film, con distribuzione curata da StudioCanal. Questo progetto segna il ritorno di Dupieux al lungometraggio in lingua inglese dopo quasi tredici anni.

Il cast vanta la presenza di Kristen Stewart, Woody Harrelson, Charlotte Le Bon, Tim Heidecker ed Eric Wareheim, affiancati da Emma Mackey nel ruolo della cameriera Lucie, e altri interpreti internazionali di rilievo. Le riprese principali del film si sono svolte a Parigi, iniziando a ottobre 2025 e concludendosi il 2 febbraio 2026.

In sintesi, Full Phil si afferma nel panorama del Festival di Cannes per il suo umorismo surreale, l’ambientazione parigina volutamente disturbata, l'eccesso narrativo e un cast che si spinge oltre i limiti della performance comica e fisica.