La conclusione della terza stagione di Good Omens, disponibile su Prime Video, si rivela un momento cruciale per la serie e per i suoi protagonisti, l'angelo Aziraphale e il demone Crowley. Dopo eventi che hanno messo in discussione l'equilibrio tra Paradiso e Inferno, i due si trovano di fronte a una scelta capace di ridefinire l'universo. Aziraphale, in difficoltà nel suo nuovo ruolo celeste, e Crowley, sempre più disilluso dalla sua esistenza londinese, devono affrontare le conseguenze della Seconda Venuta.

Il Libro della Vita e la minaccia di Michael

Nel finale, l'arcangelo Michael, sentendosi trascurata, compie un gesto estremo: sottrae il Libro della Vita e inizia a distruggerlo nel Fuoco Eterno, minacciando l'esistenza stessa dell'universo. È Crowley a intervenire prontamente, salvando la pagina dedicata a Whickber Street, la storica via della libreria di Aziraphale. Insieme, i due protagonisti creano un nuovo Libro della Vita, partendo da un volume intatto. L'intervento di Dio offre loro la libertà di decidere il destino del creato. La loro scelta è radicale: chiedono la nascita di un nuovo universo, privo di Paradiso e Inferno, dove l'umanità possa finalmente esercitare un autentico libero arbitrio.

Un nuovo universo e le sue omissioni

La decisione di Aziraphale e Crowley porta alla creazione di un nuovo universo, segnando la fine dell'ordine cosmico precedente. I protagonisti interrogano Dio sul senso della creazione e sul futuro dell'umanità, sottolineando il valore del libero arbitrio. Tuttavia, il finale della serie, pur suggerendo una ricreazione dell'universo con una nuova prospettiva, non mostra la dissoluzione dei protagonisti né la loro trasformazione in esseri umani che invecchiano insieme. Inoltre, non viene presentato alcun omaggio visivo a Terry Pratchett, co-autore del romanzo originale, lasciando alcuni aspetti aperti all'interpretazione.