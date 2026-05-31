L'Archivio Storico del Banco di Napoli ha inaugurato un'esposizione di grande risonanza, intitolata 'Il Caravaggio che non c'è', dedicata alla ricostruzione storica e documentale di un'opera perduta attribuita a Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio. Questa iniziativa si propone di svelare il mistero di un dipinto scomparso, ripercorrendone le tracce attraverso un'approfondita ricerca archivistica. L'allestimento, ospitato nella sede dell'Archivio nel centro storico di Napoli, offre al pubblico un'occasione irripetibile per immergersi nella storia dell'artista e per esplorare il suo legame con la città partenopea.

Il fulcro della mostra risiede nell'eccezionale patrimonio di documenti storici custoditi dall'Archivio Storico stesso. Attraverso lettere, registri e atti notarili, i visitatori sono guidati in un percorso investigativo che illumina la presenza e la successiva sparizione dell'opera caravaggesca nel corso dei secoli. L'esposizione non solo mira a far luce su un capitolo enigmatico della storia dell'arte, ma intende anche valorizzare l'inestimabile patrimonio archivistico del Banco di Napoli. Offre così al pubblico la rara opportunità di accedere a conoscenze meno diffuse sulla storia dell'arte e sul collezionismo napoletano, restituendo alla città una pagina significativa della sua eredità artistica.

Il percorso espositivo e i materiali documentali

Il percorso espositivo si articola attraverso una ricca selezione di documenti originali, che attestano sia la committenza del dipinto sia le sue successive movimentazioni. Questi preziosi reperti offrono uno spaccato autentico sulle vicende dell'opera perduta. A complemento, vengono presentate riproduzioni fedeli e studi critici, strumenti essenziali che permettono di ricostruire con precisione l'aspetto originario e di comprendere appieno il valore storico e artistico del capolavoro attribuito a Caravaggio. L'Archivio Storico del Banco di Napoli, celebre per l'ampiezza dei suoi fondi documentali, si conferma un baluardo fondamentale per la ricerca e la comprensione della storia dell'arte a Napoli e oltre.

L'Archivio Storico: custode della memoria napoletana

L'Archivio Storico del Banco di Napoli si erge come una delle più significative istituzioni archivistiche nazionali. La sua imponente documentazione abbraccia oltre cinque secoli, offrendo una testimonianza ineguagliabile della storia economica, sociale e artistica della città partenopea. La missione principale dell'Archivio è la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione di questo immenso patrimonio documentale, legato ai principali istituti di credito napoletani e alle vicende urbane. Aperto costantemente al pubblico, l'Archivio è un centro culturale dinamico che ospita con regolarità mostre tematiche, eventi culturali e attività didattiche mirate a promuovere una conoscenza approfondita della storia locale e nazionale, consolidando il suo ruolo di memoria storica per la comunità.