La celebre canzone “Gloria” di Umberto Tozzi, pubblicata nel 1979 e divenuta un simbolo della musica italiana nel mondo, si prepara a rivivere sul palco con un nuovo volto: quello di Valeria Mancini. La ventiquattrenne di Foligno, già nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici, sarà la protagonista di “Gloria Il Musical”. Lo spettacolo, che debutterà il 23 ottobre 2026 nei teatri italiani, porterà in scena per la prima volta una storia originale costruita sul repertorio iconico del cantautore, che ne firma anche la direzione musicale.

La selezione per il ruolo di Gloria ha coinvolto oltre 650 audizioni, parte delle più di duemila candidature giunte per tutti i ruoli dello spettacolo.

Umberto Tozzi ha commentato la scelta: “Non è stato facile trovare Valeria tra le oltre 650 audizioni che abbiamo fatto per dare un volto a Gloria. Credo che Valeria, con la sua autenticità, personalità, presenza scenica e vocalità, abbia tutti i requisiti per diventare una grande stella e le auguro di salire sul palco per divertirsi. È un grande titolo, e senza nessuna presunzione, mi auguro che Valeria e Gloria possano arrivare a Broadway”.

La produzione e la presentazione ufficiale

Gloria Il Musical è una produzione di Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia, il quale ricopre anche i ruoli di regista e autore insieme a Toni Fornari. Il progetto è stato presentato ufficialmente l’8 maggio 2026 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un evento che ha voluto sottolineare il forte legame tra il mondo dello spettacolo e la promozione del patrimonio artistico nazionale.

La scelta di una sede istituzionale per la presentazione evidenzia il ruolo strategico che la cultura, la musica e l’industria creativa italiana rivestono nella valorizzazione del Made in Italy a livello internazionale.

Lo spettacolo, interamente costruito attorno ai più grandi successi di Umberto Tozzi, si propone di coinvolgere un pubblico multigenerazionale attraverso un linguaggio moderno e internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale italiano. La protagonista Valeria Mancini ha espresso la sua emozione: “Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Mi sento molto vicina a Gloria: è una ragazza semplice, determinata a non rinunciare alle sue aspirazioni e con un grande sogno, che rincorre con tenacia e resilienza”.

Le tappe del tour e l'eredità di "Gloria"

Il debutto di “Gloria Il Musical” è fissato per il 23 ottobre, con un tour che toccherà diverse città italiane. Tra le tappe già annunciate figurano Milano, Torino, Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Montecatini (Pistoia) e Bari. Il Teatro Alfieri di Torino ospiterà lo spettacolo dal 5 al 9 novembre, e nuove date sono attese per estendere la tournée su tutto il territorio nazionale a partire da ottobre. Il musical si preannuncia come uno degli eventi teatrali più rilevanti della prossima stagione.

La canzone “Gloria”, che ha ispirato l’intero progetto, vanta una diffusione internazionale e ha contribuito in modo significativo alla reputazione della musica italiana all’estero.

Il brano è stato interpretato da numerosi artisti e la sua versione inglese, resa celebre da Laura Branigan negli Stati Uniti, ha scalato le classifiche internazionali, accrescendo ulteriormente la notorietà dell’opera di Umberto Tozzi. Questo nuovo progetto teatrale si propone di proseguire tale percorso di valorizzazione, con l’auspicio che la storia di Gloria possa giungere fino a Broadway, come desiderato dallo stesso cantautore.