Domenica 7 giugno 2026, il prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo, interamente dedicato alle opere di tre giganti della musica del Novecento: Béla Bartók, Alfredo Casella e John Cage. Il concerto, che vedrà le percussioni in primo piano, si inserisce nell'apprezzata Stagione di Musica da Camera del teatro, offrendo al pubblico un affascinante percorso sonoro attraverso la prima metà del XX secolo. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00, promettendo un'esperienza artistica di grande intensità.

Un programma eclettico e interpreti d'eccezione

Sul palco del Lirico di Napoli, si esibiranno i talentuosi musicisti del Lirico di Napoli, pronti a dare vita a un programma ricco e variegato. Alle percussioni, il pubblico potrà apprezzare l'abilità di Barbara Bavecchi e Franco Cardaropoli, mentre Sabrina Vitolo, in qualità di contralto solista, incanterà con la sua voce. Saranno accompagnati al pianoforte da Nello Mallardo e Vincenzo Caruso, che completeranno l'ensemble. Il concerto si aprirà con i suggestivi Cinque Lieder per voce e pianoforte, op. 16 di Béla Bartók, composti nel 1916 e basati sui testi del poeta ungherese Endre Ady, un'opera che esplora profondità emotive e armonie innovative.

A seguire, il programma proporrà i celebri “Pupazzetti” di Alfredo Casella, un ciclo di cinque pezzi per pianoforte a quattro mani, composti nel 1915. Questi brani – 'Marcetta', 'Berceuse', 'Serenata', 'Notturnino' e 'Polka' – si ispirano al tema della marionetta, filtrato attraverso le vibranti suggestioni della Parigi dei Ballets Russes, evocando immagini e atmosfere di grande fascino. La loro esecuzione promette di trasportare gli ascoltatori in un mondo di leggerezza e raffinata ironia musicale.

La seconda parte del concerto segnerà l'ingresso potente e distintivo delle percussioni, che si affiancheranno alla voce in “Forever and Sunsmell”, un brano di John Cage scritto nel 1942 su testi del poeta E.

E. Cummings. Quest'opera rappresenta un momento di grande sperimentazione sonora, tipica del compositore americano. A chiudere l'intera serata sarà ancora Bartók, con la sua imponente Sonata per due pianoforti e percussioni. Commissionata nel 1937 dalla Società Internazionale di Musica Contemporanea di Basilea per il suo decimo anniversario, questa sonata è un capolavoro che evidenzia l'audace accostamento timbrico e la ricerca di colorazioni acustiche inedite, elementi distintivi della produzione bartokiana. L'intera esecuzione avrà una durata di circa un'ora, senza intervallo.

Il San Carlo: storia e innovazione musicale

Il Teatro di San Carlo, fondato nel lontano 1737, non è solo un monumento storico, ma il più antico teatro d’opera in attività continua al mondo, un vero e proprio simbolo di eccellenza e un punto di riferimento internazionale per la musica classica e lirica.

La sua Stagione di Musica da Camera, in particolare, si distingue ogni anno per un calendario ricco e diversificato, capace di valorizzare sia il repertorio tradizionale sia le proposte più contemporanee, coinvolgendo costantemente artisti e professori d'orchestra di altissimo livello appartenenti all'istituzione stessa.

Il concerto del 7 giugno si inserisce perfettamente in questa illustre tradizione, offrendo al pubblico non solo l'opportunità di ascoltare opere di grande valore storico e artistico, ma anche di apprezzare la continua ricerca di nuove sonorità. L'audace accostamento timbrico, come quello esplorato da Bartók nella sua Sonata, permette di sperimentare e proporre nuove colorazioni acustiche, arricchendo l'esperienza uditiva. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nelle sonorità innovative del Novecento, all'interno di una delle sedi più prestigiose e acusticamente perfette della musica europea.