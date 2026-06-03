Il 15 giugno inizieranno a Palermo le riprese di "La notte delle fragole", il nuovo film di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Sarà la loro quinta regia, dopo successi al cinema e in televisione. Le lavorazioni dureranno otto settimane, coinvolgendo diverse località siciliane, con Palermo come fulcro. Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e Medusa Film, una commedia dai toni surreali.

A cinque anni da "Il primo Natale", "La notte delle fragole" vedrà Ficarra e Picone esplorare, con ironia, l'influenza del mondo digitale sui rapporti umani.

I registi hanno espresso la gioia di tornare in Sicilia, definendola "un sogno che si rinnova". Medusa Film, partner storico, curerà la distribuzione nel 2027. La commedia affronterà tematiche attuali sulle trasformazioni sociali indotte dalla tecnologia, con la loro inconfondibile comicità.

Ficarra e Picone: un atteso ritorno al cinema

Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono figure centrali della commedia italiana. Dopo successi come "Il primo Natale", il duo rinnova la collaborazione con Tramp Limited e Medusa Film. La loro narrazione unisce semplicità e riflessione sociale, consolidando la loro posizione nel cinema italiano.

La scelta di Palermo come set principale non è casuale: la città è il cuore delle radici artistiche e personali del duo.

Ficarra e Picone hanno spesso ambientato le loro storie in Sicilia, valorizzando la regione. Le riprese di "La notte delle fragole" esploreranno vari quartieri, rivelando angoli inediti del capoluogo.

Palermo: location e produzione

Palermo, con il suo ricco patrimonio, è un set ricercato. La presenza di Ficarra e Picone per "La notte delle fragole" conferma la centralità del capoluogo siciliano nel cinema. Molti film e serie TV hanno scelto Palermo, valorizzando scorci come il centro storico e il Teatro Massimo. Il legame del duo con la terra si traduce in attenzione per tematiche sociali e dinamiche locali.

La produzione esecutiva è di Cecilia Valmarana. La distribuzione sarà curata da Medusa Film, realtà consolidata nella commedia italiana.

Dettagli su cast e trama non sono noti, ma l'attesa è alta per la verve degli autori e la loro capacità di narrare storie originali. Nelle opere recenti, Ficarra e Picone hanno spesso privilegiato la riflessione sociale, attraverso personaggi comuni alle prese con grandi cambiamenti.