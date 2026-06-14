Gerardo Ferrara ha intrapreso un viaggio personale sull’isola di Salina, ripercorrendo in bicicletta i luoghi resi celebri dal film "Il Postino", capolavoro girato nel 1994 con protagonista Massimo Troisi. L’iniziativa, raccontata da Ferrara stesso, è nata dal desiderio di esplorare i sentieri e i paesaggi che fecero da sfondo alle sequenze più iconiche della pellicola. Ferrara si è simbolicamente sostituito a Troisi, che durante le riprese del film spesso si muoveva in sella a una bici per affrontare le parti più faticose. L’esperienza, avvenuta nel mese di giugno, ha permesso a Ferrara di rivivere l’emozione di calcare gli stessi percorsi del compianto attore napoletano.

"Salina non è solo un set ma una storia condivisa, una memoria che va onorata pedalando, per non dimenticare il talento di Troisi", ha affermato Ferrara.

L’isola di Salina, la seconda per estensione tra le Eolie, è divenuta celebre proprio grazie al successo de "Il Postino". Il racconto di Ferrara si snoda tra scorci naturali, piccole strade costiere e tappe nei principali luoghi di interesse legati alla produzione del film: dalla spiaggia di Pollara, dove furono girate molte scene con Troisi e Philippe Noiret, all’ormai celebre casa bianca affacciata sulla baia, che rappresentava la dimora del protagonista cinematografico. Ferrara ha ricordato come l’esperienza sia stata anche un modo per rendere omaggio alla memoria di Troisi, figura centrale del cinema italiano che proprio sulle Eolie concluse la sua carriera artistica.

Salina e il mito de Il Postino

L’iniziativa di Ferrara si inserisce in un più ampio sentimento di attaccamento che l’isola di Salina continua a dimostrare nei confronti del film di Troisi e del suo protagonista. Da oltre trent’anni, la pellicola costituisce un vero e proprio simbolo culturale e turistico per l’arcipelago. In prossimità del trentesimo anniversario del film, numerose attività, tra mostre, rassegne e percorsi guidati, sono organizzate per omaggiare questo legame unico tra il territorio e il cinema. La celebre spiaggia di Pollara rimane un luogo di pellegrinaggio per appassionati e turisti, mentre la casa usata come set per il postino è un’icona riconosciuta a livello internazionale.

Ferrara, eseguendo lo stesso percorso in bicicletta, ha evidenziato come il gesto rivesta un forte valore simbolico. Serve sia a ricordare le atmosfere semplici e poetiche impresse nel film, sia a mantenere vivo un patrimonio cinematografico che ha reso Salina un luogo familiare anche a pubblici lontani. Il viaggio è stato anche un’occasione per riflettere sull’eredità lasciata da Massimo Troisi, il cui lavoro ha contribuito a valorizzare il paesaggio siciliano come scenario di una delle storie d’amore più amate della settima arte.

Il legame indissolubile tra Salina e Massimo Troisi

La storia del film "Il Postino" ha segnato profondamente l’isola di Salina, la quale a distanza di tempo non smette di celebrare la memoria di Massimo Troisi con diversi eventi commemorativi e appositi itinerari tematici.

Il carattere poetico del lungometraggio, unito all’intensa interpretazione dell’attore napoletano, ha reso questi luoghi ancora più suggestivi. Oltre alla casa di Pollara, altri spazi dell’isola sono oggi oggetto di visite guidate e valorizzazione turistica, come la contrada Malfa e i piccoli borghi storici, che mantengono intatto il fascino descritto sul grande schermo.

Nel corso degli anni, in occasione di ricorrenze significative e anniversari dalla scomparsa di Troisi, Salina si trasforma in scenario di omaggi, proiezioni all’aperto e incontri culturali dedicati a lui e al film. La dimensione collettiva di questo ricordo sottolinea come la memoria di Troisi e il successo de "Il Postino" continuino a rappresentare un ponte tra la comunità isolana e la storia del cinema italiano. L’iniziativa di Gerardo Ferrara si integra perfettamente in questo percorso di valorizzazione, rafforzando il legame tra territorio, arte e identità locale.