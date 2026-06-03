Gloria Guida e Sebastiano Somma saranno insigniti dei premi speciali de La Pellicola d'Oro, un prestigioso riconoscimento promosso dall’associazione culturale Sas Cinema, sotto la presidenza dello scenografo e regista Enzo De Camillis. L’iniziativa mira a sostenere e valorizzare l’apporto fondamentale dei “mestieri e dell’artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l’ossatura portante di un film”. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 giugno alle ore 20.30 in via Veneto a Roma, luogo simbolo del cinema nazionale.

Il premio, giunto alla sedicesima edizione, include una sezione competitiva, dove una giuria composta da oltre trecento professionisti e tecnici del settore valuta e celebra figure chiave che operano dietro le quinte.

Tra le professionalità valorizzate figurano il direttore di produzione, l’operatore di macchina, il capo elettricista, il capo macchinista, l’attrezzista e la sarta di scena, il tecnico di effetti speciali, la sartoria cineteatrale, il capo costruttore, lo storyboard artist, il capo pittore di scena, il maestro d’armi e il creatore di effetti sonori. A questi si aggiungono tre premi dedicati alla carriera e all’attività artistica di professionisti distintisi per il loro contributo.

L’iniziativa gode di un ampio sostegno istituzionale, con l’adesione del MIC DG Cinema e Roma Capitale, e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Banda Musicale della Marina Militare, della Regione Lazio e della Roma Lazio Film Commission.

Importanti soggetti associativi e imprenditoriali del mondo cinematografico, tra cui Anica, APA, FiTel, Panalight e Studios Ex De Paolis, rafforzano ulteriormente il valore di questo evento.

Il riconoscimento dei mestieri del cinema

La Pellicola d'Oro si è affermato come un punto di riferimento per la valorizzazione delle professionalità tecniche che, sebbene spesso meno visibili, sono centrali nei processi creativi e produttivi del cinema. Il premio assegna quattordici riconoscimenti specifici alle diverse specialità tecniche, sottolineando il ruolo strategico degli operatori dell’artigianato cinematografico italiano.

Il valore del premio è ulteriormente rafforzato dal riconoscimento nazionale ottenuto nel 2026 dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MiC, che lo ha identificato come modello culturale per la salvaguardia delle competenze artigianali nel settore.

L’adesione del Presidente della Repubblica testimonia il suo significativo valore istituzionale e simbolico.

La cornice di Roma e i collegamenti internazionali

La manifestazione si svolge a Roma, in via Veneto, un luogo emblematico legato all’immaginario cinematografico italiano e internazionale. La cerimonia di premiazione avrà luogo specificamente in via Federico Ozanam, 125. La Pellicola d’Oro è inoltre riconosciuto come premio collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, evidenziando la sua rilevanza nel panorama dei principali eventi dedicati alla promozione della cultura cinematografica.

L’edizione attuale si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il lavoro collettivo che sta dietro la realizzazione di film e serie, ponendo l'accento sui mestieri meno celebrati ma decisivi per la qualità dei prodotti audiovisivi. Le nomination saranno presentate presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferma del dialogo tra mondo dell'impresa, istituzioni e cultura.