Il Comune di Castellabate ha ufficialmente presentato il cartellone degli eventi per il 2026, un programma ricco e variegato che animerà l'intero territorio comunale per tutto l'anno. L'annuncio, diffuso il 5 giugno 2026, svela una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere attivamente sia i residenti che i numerosi turisti, con l'obiettivo primario di valorizzare il prezioso patrimonio culturale e turistico di questa rinomata località cilentana.

Il programma annuale si preannuncia particolarmente diversificato, includendo manifestazioni di vario genere: dagli eventi culturali a quelli musicali, fino agli appuntamenti sportivi.

Tutte le iniziative sono state meticolosamente organizzate dall'amministrazione comunale, frutto di una stretta collaborazione con le associazioni locali e gli operatori del settore. Il sindaco Marco Rizzo ha espresso grande soddisfazione, dichiarando: “Abbiamo voluto offrire un cartellone ricco e variegato, capace di attrarre visitatori e di coinvolgere tutta la comunità, consolidando l'immagine di Castellabate come centro di attrazione culturale.”

Un calendario ricco di appuntamenti

Il calendario degli eventi del 2026 è costellato di appuntamenti imperdibili. Tra le proposte figurano concerti di diverse tipologie, coinvolgenti spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche dedicate a un pubblico ampio, interessanti mostre d'arte e dinamiche manifestazioni sportive.

Queste iniziative si svolgeranno in molteplici e suggestive location all'interno del comune, spaziando dal suggestivo centro storico alle affascinanti frazioni costiere, fino alle principali piazze cittadine, trasformandosi in palcoscenici a cielo aperto.

Il vicesindaco Luisa Russo ha enfatizzato l'importanza cruciale della sinergia tra enti pubblici e privati per la piena riuscita di tutte le iniziative in programma. Il cartellone è stato concepito per offrire non solo occasioni di svago e intrattenimento, ma anche momenti di crescita culturale, rivolti sia ai cittadini di Castellabate sia ai numerosi turisti che ogni anno scelgono questa destinazione per le loro vacanze estive e non solo. L'obiettivo è chiaro: promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare la sua identità.

Castellabate: perla del Cilento e meta turistica

Castellabate si conferma una delle perle della provincia di Salerno, incastonata nel magnifico Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il suo territorio si distingue per la straordinaria varietà paesaggistica, abbracciando sia le dolci aree collinari che le incantevoli zone costiere. Le sue località balneari sono celebri per la qualità eccellente delle acque e per le spiagge che, anno dopo anno, vengono premiate con l'ambita Bandiera Blu, simbolo di purezza e servizi impeccabili.

Il ricco patrimonio storico e paesaggistico di Castellabate, unito alla costante organizzazione di eventi di alto livello, contribuisce in maniera significativa a posizionare la località tra le mete turistiche più apprezzate della Campania.

Le manifestazioni programmate per il 2026 si inseriscono in una consolidata tradizione di valorizzazione culturale e turistica, che vede un coinvolgimento attivo e sinergico dell'amministrazione comunale e delle diverse realtà associative presenti sul territorio, garantendo un'offerta sempre più ricca e attrattiva.