Il Museo Egizio di Torino e il Galata Museo del Mare di Genova si uniscono per la Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno 2026. Dalle 19:00 alle 23:00, i due musei apriranno gratuitamente le proprie porte al pubblico con l'iniziativa 'Io sono Benvenuto'. L'evento, giunto alla sua seconda edizione congiunta e sostenuto da Basko, promuove i valori di accoglienza, dialogo interculturale e partecipazione sociale, riaffermando il ruolo dei musei come spazi di incontro e coesione tra culture.

Il programma, frutto di una collaborazione avviata nel 2017, propone varie attività.

Sarà presente il Welcome Wall per messaggi di pace, incontri, laboratori, spettacoli, musica, mostre e la 'Biblioteca Vivente', un'esperienza di confronto diretto con testimonianze. A Torino, la Biblioteca Vivente è realizzata con l'Associazione Mosaico e Porta delle Culture. La sede torinese ospiterà inoltre una mostra della Comunità di Sant’Egidio e un percorso tra fiabe e sonorità africane, a cura dell'Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione. L'iniziativa vedrà la partecipazione di realtà quali UNHCR, EMERGENCY – con iniziative sui soccorsi in mare –, Fondazione MAMRE, e performance della Fondazione TRG, con traduzione LIS.

L'impegno dei musei per l'accoglienza

La seconda edizione condivisa di 'Io sono Benvenuto' evidenzia la crescente attenzione delle istituzioni culturali verso l'accoglienza e l'inclusione.

Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, e il direttore Christian Greco hanno evidenziato come l'evento incarni i valori di accoglienza, dialogo interculturale e partecipazione attiva della comunità. Elena Putti, direttrice del Galata Museo del Mare, ha definito l'iniziativa “un messaggio che sottolinea la vocazione dei musei a essere luoghi di conoscenza, partecipazione e accoglienza”. Maurizio Daccà, presidente della Fondazione Promotori Musei del Mare, ha aggiunto che il progetto contribuisce alla costruzione di comunità più aperte e inclusive. Giovanni D’Alessandro, direttore Bu Retail di Gruppo Sogegross, ha espresso orgoglio per il sostegno a un progetto che promuove cultura, inclusività e dialogo.

Musei: centri di coesione sociale

Il Museo Egizio di Torino, il più antico dedicato alla civiltà egizia, e il Galata Museo del Mare di Genova, la più grande esposizione marittima del Mediterraneo, sono da anni impegnati in percorsi di accessibilità e apertura alla società. Entrambe le istituzioni promuovono dialogo interculturale e inclusività, con focus su migrazioni. L'iniziativa 'Io sono Benvenuto', nata al Museo Egizio nel 2017, è cresciuta costantemente. Con questa collaborazione, i due musei ribadiscono il loro impegno a essere punti di riferimento culturali e sociali, capaci di accogliere e dare voce a chi è in viaggio, promuovendo conoscenza e coesione.