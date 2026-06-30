La celebre musicista australiana Lisa Gerrard, voce iconica e co-autrice della pluripremiata colonna sonora del film "Il Gladiatore", sarà ospite speciale a Roma il 3 e 4 luglio. Al maestoso Circo Massimo, il capolavoro cinematografico di Ridley Scott verrà proiettato con l'accompagnamento dal vivo dell'Orchestra e del Coro della Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma. Oltre 150 musicisti, diretti da Ludwig Wicki, eseguiranno la partitura in perfetta sincronia, per un'esperienza immersiva. Organizzato da Forum Studios (Marco Patrignani) con CineConcerts, l'evento è un appuntamento di punta della stagione estiva romana all’aperto del 2026.

Lisa Gerrard, che ha composto la musica con Hans Zimmer (ottenendo un Golden Globe), ha descritto l’esperienza su "Il Gladiatore" come “il paradiso per un compositore”. Ha definito l'esecuzione dal vivo un “privilegio incredibilmente emozionante” ed espresso il suo profondo legame con Roma, elogiando atmosfera, poesia, cibo, architettura e lingua. Gerrard ha riflettuto su come la storia drammatica del film si trasformi in concerto in una celebrazione della comunità, capace di evocare empatia attraverso personaggi e un contesto storico che esalta il passato italiano. Ha anche anticipato il ritorno dell’Italia nei suoi prossimi progetti, come l’opera "Red Forest", in collaborazione con Lorenzo Esposito Fornasari, Patrick Cassidy e Paul Grabowsky.

L'evento unico al Circo Massimo

Le serate del 3 e 4 luglio rientrano nel Festival estivo del Teatro dell’Opera di Roma, che per il 2026 si sposta dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo per lavori di restauro. Questa scelta ha aumentato la capienza fino a 6.000 spettatori per serata. L’esecuzione dal vivo della colonna sonora originale, firmata da Zimmer e Gerrard, in perfetta sincronia con la proiezione, promette un'esperienza cinematografica e musicale unica, amplificata dalla suggestiva cornice di un luogo intrinsecamente legato alla narrazione del film.

Justin Freer, presidente di CineConcerts e produttore di Gladiator in Concert, ha definito l’iniziativa un'“esperienza irripetibile”, evidenziando il significato di rivedere il film con musica eseguita nel luogo esatto della storia.

Marco Patrignani, direttore di Forum Studios, ha ricordato il successo delle edizioni passate (2018) e ha rimarcato come il ritorno di questo evento nel centro di Roma sia l’occasione ideale per amplificare l’impatto emotivo e offrire un’esperienza indimenticabile. La collaborazione tra diverse istituzioni conferma l’impegno del Teatro dell’Opera di Roma per una programmazione di alta qualità, volta a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Lisa Gerrard e “Gladiator Live” nella Capitale

Oltre ai prossimi appuntamenti, Lisa Gerrard ha già calcato il palcoscenico romano nel 2007 e 2018, presentando "Gladiator Live in Concert" al Colosseo e al Circo Massimo, talvolta alla presenza di Russell Crowe.

Le sue interpretazioni vocali sono considerate fondamentali per l’impatto emozionale della colonna sonora, sin dalle prime proiezioni. Il film "Il Gladiatore", vincitore di numerosi Oscar (tra cui miglior film), continua a emozionare il pubblico grazie alla sua riuscita fusione di musica e immagini.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di appuntamenti all’aperto che animeranno il centro storico della capitale dal 29 giugno al 31 luglio. Il trasferimento della stagione estiva dal Caracalla al Circo Massimo ribadisce la centralità di musica e cinema nelle iniziative cittadine. Dettagli su orari, biglietti e programma sono consultabili sul sito ufficiale del Teatro dell’Opera di Roma. Questo festival continua a rinnovarsi, portando innovazione e prestigio nei luoghi simbolo della storia romana.