Piazza Ariostea a Ferrara si è trasformata in un epicentro per gli amanti del metal, ospitando una giornata memorabile che ha visto alternarsi sul palco icone del genere come i Megadeth, gli Anthrax, i Cavalera e i Black Label Society. L’evento, parte integrante del prestigioso Ferrara Summer Festival, ha richiamato un vasto pubblico di appassionati giunti da ogni angolo d’Italia e dall’estero, offrendo oltre otto ore di musica dal vivo in una cornice insolita ma suggestiva per un raduno di tale portata.

Un tuffo nel passato con i Cavalera e i classici del metal

La lunga maratona musicale ha preso il via con l’esibizione dei Game Over, la band locale che ha avuto l’onore di aprire le danze davanti ai primi, coraggiosi spettatori. A seguire, i portoghesi Gaerea hanno introdotto il loro sound estremo e coinvolgente, preparando il terreno per l’attesissimo arrivo dei Cavalera. Max e Iggor Cavalera hanno entusiasmato la folla riproponendo integralmente 'Chaos A.D.', l’album fondamentale dei Sepultura del 1993. Brani iconici come 'Refuse/Resist', 'Territory' e 'Slave New World' hanno risuonato potenti, e durante il loro set, Max Cavalera ha lanciato un forte messaggio contro la guerra, evidenziando l’attualità e la risonanza dei temi affrontati nelle loro composizioni.

Dalle sonorità bluesy dei Black Label Society al thrash degli Anthrax, fino ai Megadeth

Successivamente, i Black Label Society, sotto la guida carismatica del guitar hero Zakk Wylde, hanno offerto un mix potente di hard rock, southern rock e heavy metal. La band ha anche reso un sentito omaggio a Ozzy Osbourne con una vibrante cover di 'No More Tears'. Gli Anthrax, riconosciuti come tra i pionieri del thrash metal americano e membri dei celebri "Big Four", hanno proposto un set energico che ha ripercorso l’intera loro carriera. Hanno infiammato il pubblico con classici intramontabili quali 'Got The Time', 'Among the Living' e 'I Am the Law', dimostrando ancora una volta la loro inesauribile energia.

Il gran finale della serata è stato affidato ai leggendari Megadeth di Dave Mustaine, protagonisti dell’unica data italiana del loro monumentale tour d’addio. Mustaine ha colto l’occasione per ribadire il suo profondo legame con l’Italia, rivelando di aver scelto di stabilire parte della sua vita nelle Marche. La band ha regalato ai fan una performance impeccabile, eseguendo brani storici come 'Countdown to Extinction', 'Symphony of Destruction' e 'Peace Sells', culminando la serata con l’epica 'Holy Wars', accolta da un boato di entusiasmo.

Un’organizzazione impeccabile per un evento di successo

L’organizzazione del Ferrara Summer Festival ha dimostrato una grande attenzione ai dettagli, prevedendo controlli rigorosi sulle strutture e sulla sicurezza dell’intera area del festival.

La collaborazione tra autorità locali, tecnici specializzati e gli organizzatori ha garantito il corretto svolgimento dell’evento. Per facilitare l’afflusso e il deflusso del pubblico, sono state implementate modifiche ai percorsi del trasporto pubblico, e sono stati predisposti servizi straordinari di pulizia per assicurare il decoro della città durante e dopo la manifestazione. Piazza Ariostea si è così affermata come una location versatile e capace di ospitare eventi di grande richiamo internazionale, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale non solo intensa, ma anche ben gestita e sicura.