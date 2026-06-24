PJ Harvey torna sulla scena musicale con il nuovo singolo ‘Voyager’, un brano che segna un significativo capitolo nella sua carriera artistica dopo l’uscita dell’album ‘I Inside the Old Year Dying’. La cantautrice britannica presenta questa suggestiva composizione, disponibile tramite Partisan Records, nata da una stimolante collaborazione. Il fisico Professor Brian Cox ha infatti invitato l’artista a comporre una canzone per il suo tour ‘Emergence’. Registrato con un’orchestra presso gli storici Miraval Studios in Provenza, il brano trae ispirazione dalle celebri sonde spaziali Voyager, lanciate dalla Nasa nel 1977.

Il concept di ‘Voyager’: tra cosmo e riflessione umana

Il nuovo singolo di PJ Harvey si distingue per una raffinata interazione tra maestosi arrangiamenti d’archi e impulsi di sintetizzatore che si estendono nel cosmo, creando un’atmosfera fredda, eterea e profondamente contemplativa, ma attraversata da un’inconfondibile umanità. L’artista ha rivelato di essere da tempo affascinata dal lungo viaggio delle sonde Voyager e di aver immaginato cosa esse potrebbero raccontarci se fossero in grado di comunicare. Questo spunto creativo ha guidato lo sviluppo del brano, che era già in fase di lavorazione per il suo prossimo album quando è giunta la richiesta del Professor Cox. Attraverso la musica, Harvey riflette sul nostro piccolo e fragile posto nell’universo, un “pallido puntino azzurro”, un fiocco di neve, polvere in un raggio di sole, e trova in quell’immensità una silenziosa esortazione a scegliere la luce e l’amore.

La canzone include anche una citazione della celebre descrizione di Carl Sagan del nostro pianeta.

Sinergie artistiche e omaggi scientifici nel brano

Per la realizzazione di ‘Voyager’, PJ Harvey ha intrapreso una significativa collaborazione con il compositore Dario Marianelli per gli arrangiamenti orchestrali. Questo sodalizio ha conferito al brano una notevole ampiezza sonora e una dimensione suggestiva. L’influenza del progetto del Professor Brian Cox e il riferimento diretto alle sonde spaziali Voyager sono elementi centrali, permeando sia la struttura musicale sia i temi lirici affrontati. Harvey ha approfondito la storia e il percorso delle sonde Voyager 1 e 2, integrando nella composizione anche un esplicito omaggio al grande Carl Sagan e al Voyager Golden Record, il celebre disco d’oro inviato nello spazio con le sonde. Il risultato finale è un’opera che fonde in modo armonioso scienza, espressione musicale e una profonda riflessione esistenziale.