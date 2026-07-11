Il Comune di Assisi ha predisposto un’articolata organizzazione logistica per agevolare il grande afflusso di persone atteso in occasione dei concerti che animeranno la Rocca Maggiore tra il 16 luglio e il 5 agosto. Per garantire un accesso fluido e sicuro, sono state istituite aree di sosta dedicate a Santa Maria degli Angeli, nelle immediate vicinanze del Teatro Lyrick. Queste aree saranno connesse a piazza Matteotti, punto strategico prossimo ai luoghi degli eventi, tramite un efficiente servizio navetta, attivo per tutta la durata degli spettacoli.

Logistica e Servizi per i Concerti alla Rocca Maggiore

I parcheggi dedicati saranno operativi dal pomeriggio fino a tarda notte nei giorni degli eventi, con una tariffa giornaliera unica di 7 euro. Il servizio navetta, fondamentale per il collegamento tra le aree di sosta e la Rocca Maggiore, seguirà orari specifici in base al calendario delle manifestazioni. Per l’Assisi Summer Festival, le navette saranno attive il 16 e 17 luglio dalle 17:30 alle 3:00, e il 18 luglio dalle 17:30 alle 00:30. In previsione del Riverock Festival, gli orari saranno: 22 luglio dalle 18:00 all’1:00, 23 luglio dalle 18:00 alle 2:00, 24 luglio dalle 18:00 alle 3:00, 25 luglio dalle 15:00 alle 3:00 e 26 luglio dalle 15:00 all’1:00.

Infine, per i concerti di Suoni Controvento, in programma il 31 luglio, il 1° agosto, il 4 e il 5 agosto, il servizio sarà garantito dalle 18:00 all’1:00.

Assisi Summer Festival 2026: Un Evento di Rilievo

L’Assisi Summer Festival 2026, in scena dal 16 al 18 luglio nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore, si conferma come uno degli appuntamenti principali dell’estate assisana. L’evento, frutto della collaborazione tra l’associazione Next Entertainment e la Città di Assisi, con il prezioso supporto di UniWeb Campus, offrirà tre giorni di musica contemporanea e intrattenimento. Il festival vedrà la partecipazione di artisti di spicco come Sayf, Ale De Tuglie e The Kolors, con una stima di circa duemila spettatori a serata.

Una novità di quest’anno è l’introduzione di un’area food, interamente gestita dall’organizzazione, pensata per offrire un servizio unico al pubblico.

Il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco Veronica Cavallucci hanno espresso il loro orgoglio per questa iniziativa: “Siamo orgogliosi di questo festival nato grazie all’entusiasmo, alla creatività, alla forza e al lavoro di tanti giovani della città, che si sono messi in gioco per costruire un progetto nuovo. La manifestazione è in continua crescita e capace di attirare un pubblico trasversale, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni”. Questa dichiarazione sottolinea il ruolo del festival nel rafforzare il legame tra giovani, territorio e istituzioni.

La Rocca Maggiore: Cuore Pulsante dell'Estate Assisana

La Rocca Maggiore di Assisi, con la sua imponente presenza storica, si erge a cornice ideale per gli eventi musicali estivi. L’accurata gestione logistica, che include le aree di sosta dedicate e il servizio navetta, è stata studiata per assicurare un accesso agevole e sicuro al pubblico, contribuendo al contempo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Gli organizzatori prevedono un significativo afflusso di visitatori, riaffermando la centralità della Rocca Maggiore come luogo di aggregazione e spettacolo, un vero e proprio cuore pulsante dell’estate assisana.