Il primo semestre del 2026 ha delineato un quadro chiaro e dinamico del mercato musicale italiano, evidenziando un significativo ricambio generazionale nelle classifiche ufficiali Top of the Music by Fimi/Niq. I dati, che coprono le prime ventisei settimane dell'anno, rivelano una netta prevalenza dei generi urban e pop, affermandosi come i più amati e consumati dagli italiani sia per gli album che per i singoli.

I protagonisti delle classifiche: album e singoli

La classifica Album, che aggrega le vendite fisiche, i download digitali e lo streaming (sia nella versione gratuita che premium), ha visto trionfare Kid Yugi con il suo lavoro “Anche gli eroi muoiono”.

L'artista ha mantenuto la vetta per ben cinque settimane consecutive, dimostrando un forte impatto sul pubblico. Il podio è completato da Geolier con “Tutto è possibile”, il quale conferma la sua rilevanza con una doppia presenza nella top ten, grazie anche a “Dio lo sa – Atto II” posizionato al decimo posto. Chiude la terna Shiva con l'album “Vangelo”, che ha conquistato la prima posizione settimanale per sette volte nell'arco del semestre.

Sul fronte dei singoli, la chart – che include download, streaming (free e premium) e video streaming – ha visto un dominio incontrastato di Samurai Jay. In collaborazione con Vito Salamanca, il brano “Ossessione” ha stabilito un record senza precedenti nell’era digitale, rimanendo in cima alle classifiche per ben 19 settimane consecutive.

Il podio dei singoli è arricchito da due successi provenienti dal Festival di Sanremo: al secondo posto si è classificato “Tu mi piaci tanto” di Sayf, mentre la medaglia di bronzo è andata a Sal Da Vinci, vincitore della kermesse, con il brano “Per sempre sì”.

Il successo dei supporti fisici: vinili, CD e musicassette

Anche il mercato dei supporti fisici, che comprende vinili, CD e musicassette, conferma l'orientamento verso il panorama musicale contemporaneo. In questa specifica classifica, Kid Yugi si è nuovamente distinto, piazzando “Anche gli eroi muoiono” al primo posto. Seguono “Vangelo” di Shiva e l'album “Kiss all the time. Disco, occasionally.” del celebre Harry Styles, a testimonianza di un interesse persistente per i formati tradizionali, seppur con un occhio alle nuove tendenze.

Dinamiche del mercato musicale italiano e il ruolo dello streaming

Il mercato musicale italiano si conferma fortemente trainato dal repertorio locale. I dati Fimi/Niq rivelano che ben l'86% degli album presenti nella classifica generale è composto da titoli di artisti italiani, sottolineando la forza e la preferenza del pubblico per la produzione nazionale. In questo contesto, lo streaming si consolida come il formato di consumo inequivocabilmente più diffuso. Nei primi sei mesi dell'anno, sono stati registrati oltre 52 miliardi di streams, includendo sia le riproduzioni gratuite che quelle premium, evidenziando la centralità di questa modalità di fruizione musicale.

Le classifiche Top of the Music by Fimi/Niq continuano a rappresentare il principale barometro per l'analisi dell'andamento del settore discografico in Italia, fornendo una panoramica dettagliata e aggiornata sulle preferenze degli ascoltatori e sulle evoluzioni dei generi musicali che definiscono il panorama sonoro del Paese.