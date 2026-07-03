Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara ad accogliere la nona edizione de "I Venerdì di Ercolano", la rassegna estiva che, a partire dal 3 luglio 2026, trasformerà l'antica città in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. L'evento, intitolato "Amore e Guerra", illuminerà Decumani e domus con luci tenui, offrendo un'esperienza unica tra storia e spettacolo.

Il tema scelto, "Amore e Guerra", esplora il profondo legame tra eros e conflitto, un concetto attuale e senza tempo, come sottolineato dalla direttrice del Parco, Federica Colaiacomo.

Con sette spettacoli (danza, musica, teatro), la rassegna valorizza le architetture illuminate e le nuove aperture, come il Calcidico, recentemente restituito. La funzionaria archeologa Maricarmen Pepe ha evidenziato la pertinenza del tema, richiamando Lucrezio ("De rerum natura"), Kleist ("Pentesilea") e Tucidide.

Il ricco programma artistico include: a teatro, la compagnia Casa del Contemporaneo (regia Alfonso Postiglione) porta "Pentesilea vs Achille – Che l’amore trafigga la morte", fondendo mito troiano e interviste contemporanee. La Cornelia Dance Company propone "Polis/Polemos – La guerra tra mito e storia", coreografie ispirate a Simone Weil. Per la musica, l'Associazione OTP presenta "Intermezzi nella Casa di Telefo – Voci sotto la cenere", affiancata dal duo Massimo Cordovani e Mario Di Bonito con un concerto site-specific.

Anticipati anche gli "Ozi di Ercole" (10, 11 e 12 settembre).

L'iniziativa rafforza il legame tra Ercolano antica e moderna, con anteprime per i cittadini. La sindaca Antonietta Garzia ha definito il turismo "leva principale per lo sviluppo economico, sociale e culturale". Il calendario de "I Venerdì di Ercolano" prevede appuntamenti ogni venerdì sera: 3, 10, 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, più una data aggiuntiva sabato 26 settembre.

Il Parco Archeologico di Ercolano: storia e novità

Il Parco Archeologico di Ercolano, istituito nel gennaio 2016 con autonomia, gestisce tutela e valorizzazione di Villa dei Papiri e Teatro Sotterraneo. Dal 1997 è UNESCO ("Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"), includendo dal 2023 anche Villa Sora di Torre del Greco.

La riapertura del Calcidico, vestibolo porticato lungo il Decumano Massimo, chiuso per quasi vent’anni, segna un passo significativo per la fruizione dell'antica città.

Un'esperienza serale unica tra archeologia e spettacolo

Attraverso il calendario serale de "I Venerdì di Ercolano", il sito archeologico offre una fruizione innovativa del suo patrimonio. Percorsi itineranti tra suggestive luci scenografiche e performance replicate permettono ai visitatori di costruire liberamente il proprio itinerario tra archeologia e spettacolo. Il Parco promuove così la sua vivacità culturale anche al di fuori degli orari di visita ordinari.