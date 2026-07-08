Il celebre pianista statunitense Fred Hersch torna a Roma per un atteso concerto il 9 luglio 2026, un appuntamento di spicco nell'ambito della rassegna Summertime 2026. L'esibizione avrà luogo alle ore 21:00 presso la prestigiosa Casa del Jazz, situata nel suggestivo Parco di Villa Osio, in Viale di Porta Ardeatina 55. Hersch si presenterà in una formazione in trio, affiancato da due musicisti di calibro internazionale: Drew Gress al contrabbasso e Peter Erskine alla batteria, promettendo una serata indimenticabile per gli appassionati del jazz.

Considerato un maestro raffinato del pianoforte e un membro di spicco del pantheon pianistico jazz, Fred Hersch ha lasciato un'impronta indelebile, plasmando il corso della musica per oltre tre decenni. La sua prolifica carriera lo ha visto distinguersi come improvvisatore, compositore, insegnante, bandleader e artista discografico di fama mondiale. Con un catalogo che vanta circa sessanta album come leader o co-leader, Hersch ha ottenuto l'impressionante cifra di diciassette candidature ai Grammy Award. Il suo percorso artistico è costellato di importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso titolo di Doris Duke Artist nel 2016 e la nomina di Pianista Jazz dell'Anno per ben tre volte dalla Jazz Journalists Association.

A coronamento della sua attività compositiva, ha ricevuto anche una Guggenheim Fellowship, a testimonianza della sua profonda e duratura influenza nel panorama musicale contemporaneo.

L'espressione artistica di Fred Hersch: stile e discografia

L'espressione artistica di Fred Hersch è profondamente riconoscibile nei suoi recital solistici, che brillano per l'eleganza del fraseggio e una straordinaria capacità d'improvvisazione. Queste qualità distintive si manifestano con pari intensità e raffinatezza anche nelle sue esibizioni in duetti esplorativi, trii e ensemble da camera. Il pubblico italiano ha dimostrato un particolare interesse e apprezzamento per le sue recenti uscite discografiche pubblicate dall'etichetta ECM, tra le quali spicca "The Song is You", realizzato in collaborazione con Enrico Rava e insignito del premio come miglior disco straniero del 2022 dalla prestigiosa classifica di Musica Jazz.

Tra gli album più recenti che hanno consolidato la sua reputazione internazionale si annoverano il toccante lavoro solista "Silent, Listening", la vibrante collaborazione "Alive at the Village Vanguard" con la talentuosa Esperanza Spalding e l'album del trio "Surrounding Green". Il suo disco più recente, intitolato "Feebles, Fables and Ferns", pubblicato lo scorso giugno, rappresenta una preziosa raccolta di brani registrati nell'agosto del 1988 insieme al chitarrista Mick Goodrick, nello studio personale dell'artista a New York.

La Casa del Jazz e la rassegna Summertime 2026

La presenza di musicisti di fama internazionale come Drew Gress e Peter Erskine arricchisce ulteriormente la proposta artistica di questo imperdibile concerto romano, elevando il livello dell'evento.

L'appuntamento si inserisce armonicamente nel ricco e variegato calendario di Summertime 2026, la rinomata stagione estiva promossa e curata da Fondazione Musica per Roma. Questa rassegna anima il Parco di Casa del Jazz con una programmazione di altissimo livello, ospitando regolarmente star italiane e internazionali del panorama musicale. La Casa del Jazz, situata nel Municipio I e immersa nel verde lussureggiante del Parco di Villa Osio, si conferma anno dopo anno un punto di riferimento di prestigio e un vero e proprio polo culturale per la musica jazz nella capitale. La struttura accoglie una variegata offerta di concerti e manifestazioni culturali, consolidando il suo ruolo di centro d'eccellenza per il jazz contemporaneo in Italia e un palcoscenico ideale per la grande musica nella città di Roma, contribuendo a diffondere la cultura jazzistica a un pubblico sempre più ampio.