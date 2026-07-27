Il celebre regista Martin Scorsese torna davanti alla macchina da presa, questa volta in una veste inedita: è il protagonista di Family Blend, una miniserie/spot prodotta per il gigante italiano del caffè Lavazza. Il progetto vede Scorsese affiancato dalla figlia Francesca Scorsese, che ne cura anche la regia, e da altre star come Jason Biggs e Adrien Brody. La serie, composta da cinque episodi, sarà disponibile sui canali digitali di Lavazza da luglio a novembre.

Il concetto di "blend" e le ambientazioni

Il filo conduttore di Family Blend è il concetto di "blend", che si manifesta non solo nella miscela di caffè, ma anche nelle suggestive ambientazioni e nei contenuti narrativi.

Francesca Scorsese, che dirige e recita al fianco del padre, ha scelto con cura luoghi emblematici che hanno segnato profondamente la vita e il percorso creativo di Martin Scorsese. Tra questi, spicca Elizabeth Street, che farà da sfondo alla puntata in uscita ad agosto, evocando i suoi ricordi.

Il primo episodio, intitolato But First... Coffee, è stato girato presso il centro di produzione virtuale di Scorsese a Brooklyn ed è già disponibile dal 22 luglio. A settembre, l'episodio Back To Tisch riporterà padre e figlia alla New York University, dove entrambi hanno studiato. In ottobre, sarà la volta di Where Everybody Knows Your Name, ambientato nello storico negozio di alimentari Di Palo's Fine Foods a Little Italy.

Il gran finale, But Last... Coffee, previsto per novembre, si svolgerà in un celebre bar di New York. Qui, Francesca e Jason Biggs sfideranno Martin Scorsese a rompere le sue consolidate routine, invitandolo a sperimentare miscele di caffè più contemporanee.

Il progetto Family Blend e la carriera pubblicitaria di Scorsese

Il format della miniserie prevede episodi brevi, da due a tre minuti ciascuno, con un approccio documentaristico che mette al centro il rapporto tra padre e figlia. New York è protagonista, con location che riflettono la storia e le radici di Martin Scorsese, da Little Italy alla NYU. Il titolo Family Blend richiama sia la tradizione delle miscele di Lavazza, fondata a Torino nel 1895, sia la fusione di due visioni artistiche differenti.

Martin Scorsese, che a 83 anni ha diretto capolavori come Mean Streets, Goodfellas – Questi Bravi Ragazzi, L’Età dell’Innocenza, Irishman e da ultimo Killers of the Flower Moon, non è nuovo al mondo della pubblicità. Ha già esplorato il formato breve con la figlia Francesca in uno spot per SquareSpace, presentato in occasione del Super Bowl 2024. Il regista ha spesso espresso il suo interesse per questa forma d'arte, definendo il "raccontare una storia in 30, 60 o 90 secondi" una sfida narrativa che lo diverte.

La sua esperienza nel settore include la regia, e talvolta anche la partecipazione come attore, di due campagne per Bleu de Chanel (nel 2010 e nel 2023), con protagonisti Gaspard Ulliel e successivamente Timothée Chalamet.

Ha inoltre diretto The One per Dolce & Gabbana (2013), con Scarlett Johansson e Matthew McConaughey. Un progetto particolarmente notevole è stato The Audition (2015), un cortometraggio monumentale di 16 minuti realizzato per un resort di Macao, che ha riunito per la prima volta sotto la sua direzione Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, con una breve apparizione di Brad Pitt.