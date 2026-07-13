Il celebre compositore e musicista statunitense Moby sarà il protagonista dell’unica data italiana del suo tour, in programma il 24 luglio in Piazza Roma, nell’ambito del Jazz Open Modena. L’evento rappresenta un’occasione notevole per il pubblico italiano, trattandosi dell’esclusiva performance prevista nel Paese per questa tournée. Moby, internazionalmente riconosciuto per il suo contributo alla musica elettronica e per album di successo come "Play", calcherà il palco della storica piazza modenese, offrendo uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana.

Il concerto, inserito nel prestigioso cartellone di Jazz Open Modena, si configura come un momento di grande importanza per la città e per tutti gli appassionati di musica. L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con le istituzioni cittadine e si inserisce nella cornice di un festival che, ogni anno, richiama artisti di rilievo internazionale. Moby ha espresso il suo entusiasmo per questa partecipazione, dichiarando: “Sono felice di tornare in Italia, un Paese che amo particolarmente e dove il pubblico è sempre caloroso e molto attento alla musica.”

Jazz Open Modena: musica e patrimonio in Piazza Roma

La scelta di Piazza Roma come sede dell’evento evidenzia la volontà di Jazz Open Modena di integrare l’esperienza musicale con il ricco patrimonio architettonico e la vivacità della vita cittadina.

Piazza Roma è uno degli spazi pubblici più suggestivi del centro di Modena, circondata da edifici storici e facilmente accessibile. Il festival si è consolidato negli anni come appuntamento musicale di riferimento, alternando grandi nomi del jazz, della world music e della scena elettronica. L’evento offre al pubblico la possibilità di vivere la musica dal vivo immersi in una cornice urbana di grande valore artistico e culturale.

La manifestazione, ulteriormente arricchita dalla presenza di Moby, rafforza il profilo internazionale del festival, che nel corso delle edizioni passate ha ospitato artisti di primo piano provenienti da diversi continenti. L’organizzazione del concerto prevede anche servizi dedicati per accogliere al meglio il pubblico, con particolare attenzione alla sicurezza e all’accoglienza degli spettatori.

Moby: il legame profondo con l’Italia

Moby, nome d’arte di Richard Melville Hall, ha spesso sottolineato nel corso degli anni il suo profondo legame con l’Italia e con il pubblico italiano. La sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, è contraddistinta da un approccio sperimentale che ha attraversato e innovato vari generi, dalla musica elettronica alla pop culture. In Italia, Moby ha già raccolto ampi consensi grazie a precedenti concerti e partecipazioni a festival di rilievo. Tuttavia, la data modenese assume una particolare rilevanza per la sua esclusività e per il contesto di un festival in crescita come il Jazz Open Modena.

L’artista ha pubblicato numerosi album che hanno raggiunto i vertici delle classifiche internazionali, contribuendo a rinnovare la scena elettronica globale.

Il live di Modena è dunque un’occasione imperdibile per ripercorrere dal vivo i momenti salienti della sua produzione musicale, inseriti in una programmazione estiva che punta a valorizzare il territorio e ad attrarre spettatori da tutta Italia.