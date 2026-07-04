La finale di LazioSound 2026, l'importante contest dedicato ai giovani talenti musicali, si terrà mercoledì 15 luglio presso lo storico Castello di Santa Severa. L'evento culminerà con l'esibizione di Noemi, ospite d'onore della serata, che chiuderà la manifestazione con un suggestivo set acustico. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle Politiche Giovanili della Regione Lazio e di LAZIOcrea, vanta la direzione artistica di Paolo Vita. Durante la serata, i vincitori delle sei sezioni competitive – urban, elettronica, cantautorato, jazz, interpreti e classica – si sfideranno per conquistare il prestigioso titolo di vincitore assoluto del contest.

L'appuntamento sarà condotto dall'attrice Enrica Guidi e dal conduttore Rai Savino Zaba. Il palco del Castello di Santa Severa ospiterà anche l'esibizione di Maria Faiola, vincitrice assoluta di LazioSound 2025. Il percorso selettivo ha visto la partecipazione di ben 720 artisti emergenti under 35, residenti o domiciliati nel Lazio, a testimonianza del grande interesse e del richiamo del progetto. I sei finalisti di categoria sono: Melissa Salvino per gli Interpreti, il Duo Rugani – Sabatini per la Classica, Fedele per l'Urban, Ronette per l'Elettronica, Brezza per il Cantautorato e il Fast line trio per il Jazz. Il vincitore assoluto avrà accesso a un pacchetto di benefici significativo, che include il supporto alla produzione di un singolo e di un videoclip professionale, la promozione, la distribuzione e una formazione specialistica attraverso il LazioSound Campus.

L'impegno della Regione Lazio e le opportunità per la musica emergente

Il progetto, fortemente sostenuto dall'Assessore Simona Renata Baldassarre, mira a consolidare LazioSound come "uno dei progetti più importanti che la Regione Lazio dedica ai giovani talenti". L'obiettivo primario è offrire occasioni concrete di crescita, visibilità e un reale inserimento nel mercato musicale. Questo si concretizza attraverso un percorso formativo approfondito che spazia dalla scrittura dei testi all'arrangiamento, dal booking alla promozione, dalla distribuzione alla gestione dei diritti d'autore, fornendo agli artisti strumenti essenziali per la loro carriera.

Noemi, esprimendo il suo entusiasmo per l'iniziativa, ha dichiarato: "Mi piace alternare i concerti con la band a momenti più essenziali perché l'acustico ti mette completamente a nudo.

Sono felice di essere alla finalissima di questo progetto che dà spazio ai giovani e alla musica emergente. Credo sia importante creare occasioni di incontro e di crescita per chi sta iniziando questo mestiere", sottolineando il valore formativo e di lancio del contest.

Novità dell'edizione 2026 e il prestigio del Castello di Santa Severa

L'edizione di quest'anno introduce una novità di rilievo: per la prima volta, il vincitore o la vincitrice assoluta di LazioSound otterrà l'ammissione diretta al San Marino Song Contest, un'opportunità che amplifica la portata internazionale dell'iniziativa. Inoltre, i sei vincitori di categoria avranno la possibilità di esibirsi dal vivo in importanti eventi legati ai rispettivi generi musicali e durante la settimana di Casa Sanremo, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

La giuria di qualità, composta da figure di spicco del panorama musicale e culturale italiano come Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi, garantisce un elevato standard di valutazione. Il progetto si avvale anche della collaborazione di prestigiosi partner, tra cui ATCL, RDS, Radio Rock 106.6, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI e Rai Radio Tutta Italiana.

La scelta del Castello di Santa Severa come sede della finale non è casuale. Questo luogo suggestivo, simbolo della costa tirrenica laziale, è un riconosciuto polo culturale e ospita numerosi eventi regionali.

La sua storia millenaria e la sua riconversione in centro nevralgico per la cultura lo rendono un punto d'incontro ideale tra innovazione e tradizione nel panorama della musica giovanile e della cultura in generale.