Si avvicina il matrimonio tra Damiano David, ex frontman dei Måneskin, e la popstar americana Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma, dal 15 al 22 luglio 2026, segnando l'ultimo passaggio amministrativo prima delle nozze. Il documento ufficiale, firmato dall’ufficiale di stato civile Rita Cacciotti, ha confermato l'assenza di qualsiasi opposizione, aprendo la strada alla celebrazione.

Le indiscrezioni suggeriscono che la cerimonia si terrà a fine settembre in una tenuta riservata in Toscana.

Questa scelta di una location privata riflette la discrezione che la coppia ha mantenuto negli ultimi mesi, nonostante l'enorme attenzione mediatica. La loro storia d'amore è iniziata nel 2022, quando si sono incontrati agli MTV Video Music Awards. Il fidanzamento è stato ufficializzato con la condivisione sui social di una foto dell'anello, che ha rapidamente catturato l'attenzione del web.

Le pubblicazioni ufficiali e la proposta

Le pubblicazioni di matrimonio rappresentano un adempimento burocratico obbligatorio secondo la legge italiana, un passo fondamentale che precede la celebrazione. Il documento esposto in Campidoglio ha riportato i dati dei futuri sposi, e l'assenza di opposizioni permette ora di procedere con l'organizzazione della cerimonia nuziale.

La stessa Dove Cameron ha condiviso i dettagli della proposta di matrimonio durante una trasmissione televisiva, raccontando il momento con palpabile emozione. Anche Damiano David ha voluto condividere la gioia della notizia attraverso una serie di scatti sui social media, mettendo in risalto il prezioso anello al dito della sua futura moglie. A corredo delle immagini, una frase che lasciava poco spazio ai dubbi: “Sarà un anno fantastico”, accompagnata dalle emoji di un anello e di un cuore.

La riservatezza delle nozze in Toscana

La decisione di celebrare le nozze in Toscana, in una tenuta blindata e non specificata nei dettagli, sottolinea la volontà della coppia di proteggere la propria vita privata.

Questa location esclusiva è stata selezionata per garantire la massima riservatezza agli sposi e ai loro invitati. Negli ultimi mesi, sia Damiano David che Dove Cameron hanno mantenuto un profilo basso riguardo alla loro relazione sui social, condividendo pochi dettagli e gestendo con cura l'attenzione dei media.