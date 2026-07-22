Pistoia, insignita del prestigioso titolo di Capitale italiana del Libro 2026, ha lanciato un'innovativa iniziativa destinata a rivoluzionare l'esperienza della lettura nelle sue biblioteche. A partire dal 22 luglio 2026, ogni cittadino che prenderà in prestito un libro presso una delle biblioteche comunali aderenti riceverà una speciale cartolina. Questa cartolina, concepita per funzionare come un vero e proprio “gratta e vinci”, mira a trasformare l'atto del prestito in un momento di piacevole sorpresa e a stimolare ulteriormente l'interesse per la lettura.

L'iniziativa coinvolge attivamente tutte le strutture bibliotecarie della città, con l'obiettivo primario di promuovere la lettura e l'accesso alla cultura tra i residenti di ogni fascia d'età.

Il meccanismo è semplice e accattivante: ogni utente che effettua un prestito avrà diritto a una cartolina, che offre la possibilità di vincere una serie di premi esclusivi legati al mondo dei libri e della cultura. Tra i riconoscimenti in palio figurano gadget tematici, ingressi gratuiti a eventi culturali di rilievo e buoni spendibili per l'acquisto di nuovi libri, incentivando così ulteriormente la fruizione del patrimonio librario. La distribuzione delle cartoline proseguirà fino a esaurimento scorte, garantendo a tutti i frequentatori delle biblioteche aderenti l'opportunità di partecipare.

L'amministrazione comunale ha espresso chiaramente l'intento di rendere l'esperienza di lettura non solo più accessibile, ma anche più coinvolgente e dinamica, incoraggiando una maggiore frequentazione degli spazi bibliotecari come centri vitali di aggregazione culturale.

L'innovazione del "gratta e vinci" per la lettura

Questa originale campagna ha preso il via in perfetta sincronia con l'inizio del mandato di Pistoia come Capitale italiana del Libro. Le cartoline, dal design accattivante, vengono consegnate direttamente al momento del prestito. Grattando l'area argentata designata, gli utenti possono scoprire immediatamente se sono tra i fortunati vincitori di uno dei numerosi premi messi a disposizione.

Per garantire la massima trasparenza e informazione, il regolamento completo dell'iniziativa e l'elenco dettagliato dei premi sono consultabili presso tutte le biblioteche partecipanti. Questa iniziativa si inserisce armoniosamente nel più ampio programma di eventi e attività culturali già pianificati per celebrare il prestigioso titolo di Capitale del Libro, con l'intento di coinvolgere attivamente la cittadinanza e rafforzare il legame con la cultura libraria.

Pistoia: un anno da Capitale italiana del Libro 2026

La designazione di Pistoia a Capitale italiana del Libro per il 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore, assegnato annualmente a una città italiana che si distingue per l'impegno nella valorizzazione e promozione della cultura del libro e della lettura.

Questo titolo non è solo un onore, ma comporta anche la responsabilità e l'opportunità di organizzare un vasto calendario di eventi, iniziative e attività culturali. Tali manifestazioni coinvolgeranno attivamente le biblioteche, le scuole e le associazioni locali, creando una rete sinergica volta a diffondere capillarmente l'amore per la lettura in tutte le sue forme e a sostenere concretamente l'intero settore editoriale. L'obiettivo è quello di fare di Pistoia un polo di riferimento nazionale per la promozione della lettura e della cultura.