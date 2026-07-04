Il 4 luglio, il Ponte Girevole di Taranto, simbolo iconico della città, ha inaugurato una nuova esperienza culturale. Il compositore Teho Teardo presenta l'opera acustica inedita Canyon Sonoro, accessibile tramite un QR code installato sulla balaustra del ponte e disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming. L'iniziativa, commissionata dal Comune, mira a valorizzare il ponte sia come infrastruttura urbana che come spazio identitario, fondendo la sua storia con i suoni e i rumori del paesaggio circostante.

Teardo, noto per le sue ricerche acustiche e sperimentazioni, ha definito il ponte 'uno spazio sonoro straordinario e labirintico che, con il suo movimento, suggerisce ritmi, suoni e innesca l’immaginazione'.

La sonorizzazione, della durata di venti minuti, è stata concepita per accompagnare i passanti, immergendoli in un'ambientazione audio che evoca venti, onde e i rumori caratteristici della città. Questa installazione si inserisce in un più ampio progetto di rilancio e riscoperta dei luoghi simbolo della città pugliese.

Il Ponte Girevole: storia e identità di Taranto

Da oltre un secolo, il Ponte Girevole è un elemento distintivo di Taranto, fungendo da collegamento tra la città vecchia e il nuovo quartiere. Costruito originariamente nel 1887, ha assunto nel tempo il ruolo di cerniera tra la storia antica e il presente urbano. Le sue celebri aperture, cruciali per il passaggio di navi militari e mercantili, lo rendono tuttora un unicum ingegneristico, ammirato e fotografato da residenti e turisti.

L'installazione sonora concepita da Teho Teardo ne esalta non solo la funzionalità, ma anche il valore simbolico e la suggestione di questo importante monumento cittadino.

L'adozione di nuove tecnologie, come i QR code e la diffusione in streaming, introduce il progetto in una dinamica di innovazione culturale, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di valorizzare in chiave contemporanea il patrimonio architettonico della città. L'interazione tra musica, suono ambientale e storia urbana propone nuove modalità di fruizione e percezione del luogo.

Teho Teardo: musica per lo spazio urbano

Compositore apprezzato per la musica applicata a cinema, teatro e installazioni, Teho Teardo vanta collaborazioni con registi di fama come Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores.

Nei suoi lavori, spesso concepiti come site-specific, la ricerca timbrica si fonde con l'identità acustica dei luoghi, un approccio evidente anche in Canyon Sonoro. L'opera, della durata di venti minuti, è stata ideata per seguire il ritmo del ponte, permettendo al rumore del traffico, alle voci e alle onde di intrecciarsi con la composizione elettronica, creando un paesaggio acustico distintivo.

Il Ponte Girevole non è nuovo a iniziative culturali volte a coinvolgere la cittadinanza e i visitatori in percorsi artistici. La collaborazione con artisti, performer e musicisti, unitamente al recente impiego delle tecnologie digitali, conferma l'impegno del Comune e delle istituzioni locali nell'investire sulla valorizzazione del proprio patrimonio attraverso linguaggi contemporanei.