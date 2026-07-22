La prestigiosa rassegna estiva "La grande danza a Tharros" ha inaugurato la sua edizione con un'emozionante serata interamente dedicata al genio di Federico Fellini. L'atteso evento si è svolto nella magnifica e storica area archeologica di Tharros, situata sulla suggestiva costa occidentale della Sardegna, richiamando un vasto pubblico di appassionati. Questo profondo omaggio al celebre regista italiano, figura iconica del cinema mondiale, ha segnato l'apertura ufficiale di una ricca serie di appuntamenti culturali e artistici, tutti programmati per arricchire l'estate sarda nella incomparabile cornice di questo antico e affascinante sito storico.

Un tributo coreografico all'immaginario felliniano

Durante la serata inaugurale, il palcoscenico naturale di Tharros ha ospitato una coreografia inedita, profondamente ispirata al visionario e inconfondibile immaginario di Federico Fellini. I talentuosi danzatori, con movimenti evocativi e interpretazioni intense, hanno saputo ricreare e dare nuova vita ad alcune delle atmosfere più iconiche e surreali che hanno caratterizzato i capolavori cinematografici del maestro. Il numeroso pubblico presente ha avuto il privilegio di assistere a una rappresentazione multidisciplinare che ha sapientemente fuso l'eleganza della danza, la potenza della musica e la forza espressiva del teatro, configurandosi come un sentito e raffinato tributo artistico a uno dei maggiori e più influenti cineasti italiani di tutti i tempi.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con un calendario fitto di ulteriori spettacoli, promettendo di coinvolgere un parterre di artisti di fama nazionale e internazionale, garantendo un'offerta culturale di altissimo livello.

Tharros: scenario millenario per la grande danza

La scelta di Tharros come cornice per un evento di tale portata non è casuale. Questa località, strategicamente posizionata sulla suggestiva costa occidentale della Sardegna, è universalmente riconosciuta per il suo straordinario sito archeologico. Un vero e proprio museo a cielo aperto, Tharros custodisce gelosamente importanti testimonianze delle antiche civiltà che l'hanno abitata, dalle origini fenicie alle successive dominazioni puniche e romane, offrendo uno spaccato unico della storia mediterranea.

L'intera area è frequentemente impiegata come palcoscenico naturale per eventi culturali di prestigio, che mirano a esaltare e valorizzare l'inestimabile patrimonio storico e paesaggistico del territorio. La decisione di eleggere Tharros a sede principale della rassegna "La grande danza" non solo arricchisce l'offerta culturale estiva, ma contribuisce significativamente a promuovere la conoscenza e a incentivare la fruizione del sito da parte di un pubblico sempre più vasto e diversificato, permettendo a migliaia di persone di connettersi con la storia e la bellezza di questo luogo magico.