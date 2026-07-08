Sono in corso a Roma le riprese di “Un weekend artificiale”, la nuova commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. L'attore e regista fiorentino torna sul grande schermo affiancato nel ruolo principale da Giulia Vecchio. L'uscita nelle sale italiane è attesa per il 19 novembre.

Il ricco cast del film vede la partecipazione di nomi noti del panorama comico e attoriale italiano, tra cui Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli. Un'aggiunta speciale è la partecipazione di Giorgio Panariello, che arricchisce ulteriormente l'ensemble.

La Trama: un esperimento tra umani e umanoidi

La storia di “Un weekend artificiale” si concentra su Leonardo, un parrucchiere di Firenze che si ritrova coinvolto in un'esperienza singolare. Insieme ad altri sei sconosciuti, viene invitato in una lussuosa villa per prendere parte a un esperimento innovativo: identificare chi, tra i presenti, sia in realtà un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. La pellicola promette di essere un susseguirsi di sospetti, emozioni inattese e colpi di scena, dove la linea tra realtà e finzione si fa sempre più sottile. L'intreccio culminerà quando i sentimenti e le dinamiche della vita vera finiranno per stravolgere ogni previsione, mettendo in discussione l'intero esperimento.

Produzione e Dettagli Tecnici

La sceneggiatura di “Un weekend artificiale” è frutto della collaborazione tra Leonardo Pieraccioni, Filippo Bologna e Andrea Bassi. La produzione è un'iniziativa congiunta di Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia per Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution, con il supporto di Sky. Questa sinergia produttiva sottolinea l'importanza del progetto nel panorama cinematografico italiano.

A curare gli aspetti tecnici del film sono professionisti di spicco: la fotografia è affidata a Davide Manca, le scenografie sono opera di Biagio Fersini, i costumi sono stati creati da Claudio Cordaro e il montaggio è curato da Patrizio Marone. Le musiche originali, elemento fondamentale per l'atmosfera della commedia, saranno composte da Gianluca Sibaldi.

Distribuzione e Uscita Cinematografica

L'attesa per “Un weekend artificiale” culminerà il 19 novembre, data in cui il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Vision Distribution. La stessa società si occuperà anche delle vendite internazionali, garantendo al film una potenziale visibilità oltre i confini nazionali. Il progetto si inserisce nel panorama delle commedie italiane che, con leggerezza e umorismo, esplorano temi attuali e complessi come l'avanzamento dell'intelligenza artificiale, mirando a coinvolgere un vasto pubblico.