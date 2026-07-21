Il giornalista e dj sardo Nicola 'Tixi' Montisci ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro, intitolato "Le strade secondarie del mare - Viaggio lento in Costa Brava". Edito da Prospero Editore all'interno della collana Geopoetica - Viaggi e reportage, il volume invita i lettori a un'esplorazione insolita del nord della Spagna, con particolare attenzione alla celebre Costa Brava e ai suoi percorsi meno battuti.

L'opera si distingue per il suo approccio al viaggio, concentrandosi sulle esperienze autentiche vissute tra località suggestive come Calella de Palafrugell, Llafranc, Cadaqués, Tossa de Mar e Portlligat, estendendosi fino al confine con la Francia.

L'intento non è quello di fornire una guida turistica tradizionale, bensì di offrire una raccolta di impressioni, incontri significativi e dettagli che solitamente sfuggono agli itinerari più convenzionali.

Montisci stesso ha spiegato che il libro nasce dal desiderio di raccontare il viaggio attraverso "ciò che spesso passa inosservato". L'autore ha evidenziato come, rileggendo i suoi taccuini di appunti accumulati negli anni, si sia reso conto di ricordare con maggiore vividezza le persone incontrate e i particolari di un luogo, piuttosto che i suoi monumenti più celebri. Questa filosofia permea l'intera narrazione, trasformando il viaggio in un'esperienza di conoscenza profonda.

Un approccio narrativo al viaggio

Con oltre venticinque anni di esperienza nel giornalismo, nella comunicazione e nello storytelling, Nicola Montisci ha dedicato gran parte della sua carriera a raccogliere impressioni, dialoghi e incontri lungo le sponde del Mediterraneo. Molte di queste osservazioni e racconti sono stati precedentemente pubblicati sul suo sito personale, www.tixi.it, e ora trovano una nuova e più ampia espressione nelle pagine di questo volume.

L'autore sottolinea che il suo racconto di viaggio va oltre la mera descrizione di monumenti o panorami mozzafiato. Il cuore dell'opera risiede nelle storie e nelle persone incontrate lungo il cammino, elementi che, a suo dire, costituiscono la vera essenza di ogni esplorazione.

È un invito a rallentare, osservare e ascoltare, per cogliere l'anima più autentica dei luoghi.

Disponibilità e filosofia editoriale

"Le strade secondarie del mare - Viaggio lento in Costa Brava" è già disponibile per l'acquisto sia nelle principali librerie fisiche che negli store online. Il libro si rivolge a un pubblico che ama viaggiare senza un programma rigido, desideroso di scoprire nuove prospettive e modi differenti di interagire con i territori attraversati.

Montisci ribadisce la sua convinzione che siano proprio le strade secondarie a rivelare al meglio l'identità di un luogo, offrendo la possibilità di vivere incontri autentici e di formarsi un'idea più sfaccettata e profonda rispetto ai percorsi turistici più battuti.

Questa visione si allinea perfettamente con la linea editoriale della collana Geopoetica - Viaggi e reportage di Prospero Editore, che mira a valorizzare i dettagli e le esperienze personali, fornendo ai lettori uno sguardo originale sui viaggi e sui territori.

Il volume è il risultato di anni di appunti e riflessioni, un percorso di narrazione che privilegia l'autenticità delle storie raccolte strada facendo, invitando a un'esperienza di lettura che è essa stessa un viaggio.