Il Teatro Olimpico di Vicenza, riconosciuto a livello mondiale come il primo e più antico teatro coperto dell'epoca moderna e insignito del prestigioso titolo di patrimonio Unesco, sarà presto interessato da un vasto e fondamentale intervento di restauro e adeguamento antisismico. L'annuncio ufficiale è stato dato il 28 luglio 2026 dal sindaco Giacomo Possamai, affiancato dagli assessori Ilaria Fantin (cultura e turismo) e Cristiano Spiller (lavori pubblici), direttamente dal palco di questo storico e inestimabile gioiello architettonico, progettato dal celebre Andrea Palladio.

Le normali attività del teatro proseguiranno regolarmente fino alla fine del 2027. Successivamente, a partire dall'inizio del 2028, prenderanno il via i lavori, la cui durata è stimata in circa 300 giorni. Durante l'intero periodo del cantiere, il Teatro Olimpico resterà chiuso al pubblico: non verranno ospitati eventi e le visite turistiche saranno completamente sospese. L'investimento complessivo per la realizzazione di questi interventi ammonta a circa 2 milioni di euro. Nello specifico, 1 milione e 745mila euro saranno destinati agli interventi strutturali e sono finanziati interamente dal Ministero della Cultura, con fondi riservati alla Regione Veneto. I rimanenti 250mila euro, a carico esclusivo del Comune di Vicenza, saranno impiegati per l'installazione di un nuovo e avanzato sistema di sicurezza, che includerà telecamere digitali a infrarossi per la visione notturna e un moderno impianto antincendio.

Interventi mirati per la sicurezza e la conservazione

Le opere di restauro previste comprendono il ripristino delle fessurazioni presenti sulle murature che circondano le finestre del primo e del secondo piano dell'edificio. Per queste riparazioni verrà adottata la tecnica della cucitura armata, che prevede l'inserimento di barre elicoidali in acciaio inox. L'obiettivo primario di questi interventi è duplice: garantire la massima sicurezza antisismica dell'intera struttura e, al contempo, preservare inalterato il suo inestimabile valore storico e architettonico. Il sindaco Possamai ha enfatizzato l'importanza strategica del progetto, dichiarando: "Quello che riguarderà il Teatro Olimpico sarà un cantiere impegnativo e importante che porterà alla chiusura per un anno ma che garantirà una notevole sicurezza per decenni".

Il ruolo del Comune nella tutela del patrimonio

La gestione, la conservazione e la valorizzazione del Teatro Olimpico sono responsabilità diretta del Comune di Vicenza. L'amministrazione comunale, attraverso i propri servizi tecnici e amministrativi, si occupa della programmazione dettagliata, dell'affidamento degli incarichi e del costante monitoraggio di tutti gli interventi di manutenzione e restauro, come attestato dagli atti pubblicati sull'albo pretorio comunale. Il teatro rappresenta uno dei principali poli culturali della città e, grazie a questi lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, si punta a preservarne l'integrità strutturale e la piena fruibilità per le generazioni future, consolidandone il ruolo di simbolo storico e artistico di Vicenza.