L'Abbonamento Musei Lombardia si conferma la chiave per un'estate all'insegna della cultura, offrendo la possibilità di esplorare un vasto patrimonio artistico e storico. La tessera garantisce l'accesso a 240 luoghi della cultura e oltre 40 mostre, promuovendo la scoperta di musei, ville, siti archeologici e borghi. L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, invita a vivere la Lombardia come un "grande museo diffuso", incoraggiando i visitatori a esplorare itinerari meno battuti e a valorizzare le realtà locali. Questo strumento rende la cultura un'occasione per conoscere a fondo la regione, partendo da una mostra per proseguire in un castello o un sito archeologico.

Le Mostre da non perdere in Lombardia

Il circuito dell'Abbonamento Musei include numerose mostre di rilievo. A Milano, le Gallerie d’Italia ospitano “Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento” (fino al 18 ottobre) e “Arnaldo Pomodoro: una vita”. Il Castello Sforzesco presenta “Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring” (fino al 27 settembre), mentre Palazzo Reale propone “Anselm Kiefer. Le Alchimiste” (fino al 27 settembre). Al Museo di Storia Naturale, è aperta “Chernobyl 1986. Disastro, abbandono e rinascita” (fino al 20 settembre). A Bergamo, la GAMeC espone “Ana Silva – Eau” e “Una Galleria, tante collezioni” (fino al 6 settembre). A Brescia, il Museo di Santa Giulia presenta “La Vittoria di Brescia.

40 fotografi e un’eterna bellezza” (fino al 1° novembre) e “Cristina Mittermeier. La grande saggezza” (fino al 10 gennaio 2027). A Lecco, Palazzo delle Paure accoglie “Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa” (fino al 27 settembre) e “Nicola Villa. Traiettorie di attimi” (fino al 20 settembre). A Monza, l’Orangerie Villa Reale ospita “Sandokan. La tigre ruggisce ancora” (fino al 6 settembre) e i Musei Civici “Fuori rotta” (fino al 30 agosto). A Crema, è visitabile “Yūgen: l’incanto sottile del Giappone” (fino al 20 settembre). A Como, “Turner. L’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano” è aperta fino al 27 settembre. Nel Varesotto, il MA*GA riapre il 25 agosto con mostre su Paolo Scheggi, Vincenzo Agnetti e “Arte Viva.

Processi performativi e partecipativi come pratica”. Infine, in Valtellina, Palazzo Besta a Teglio propone “VETTE. Storie di sport e montagne” (fino al 30 agosto).

Luoghi della cultura e itinerari da esplorare

La tessera include l'accesso a numerosi siti culturali e itinerari. A Mantova: Palazzo Te, Palazzo Ducale, Palazzo della Ragione e la Torre dell’Orologio. Nel Pavese: Musei Civici nel Castello Visconteo e Museo della Certosa. A Cremona: Museo del Violino e Museo Civico Ala Ponzone. A Lecco: Villa Manzoni. Tra gli itinerari all’aperto: nel Varesotto il Monastero di Torba, il Parco archeologico e l’Antiquarium di Castelseprio con la chiesa di Santa Maria foris portas; sul Lago Maggiore l’Eremo di Santa Caterina del Sasso; sul Lago di Como Villa Carlotta e Villa Monastero; a Bergamo l’Orto Botanico Lorenzo Rota lungo le Mura Veneziane.

Vantaggi dell'Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta

L'Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta permette l'accesso illimitato per 365 giorni dalla data di acquisto a musei, residenze reali, ville, giardini, torri e mostre del circuito in Lombardia e Valle d’Aosta. Offre inoltre convenzioni e sconti per stagioni teatrali, concerti, cinema, festival e parchi tematici.