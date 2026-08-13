L'Assessorato regionale alla cultura della Valle d'Aosta ha annunciato l'introduzione di una nuova offerta di biglietti cumulativi, pensata per arricchire l'esperienza dei visitatori nei castelli e musei di Gressoney-Saint-Jean e Saint-Pierre. Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso a diversi siti di grande interesse culturale e naturalistico, proponendo un unico titolo di ingresso per più destinazioni.

Le formule di ingresso unico per i siti valdostani

L'offerta si articola in due distinte formule, studiate per valorizzare il ricco patrimonio della regione.

La prima combinazione consente di esplorare il maestoso Castel Savoia e l'interessante Alpenfaunamuseum Beck‑Peccoz, entrambi situati nell'incantevole località di Gressoney-Saint-Jean. Per chi desidera approfondire gli aspetti naturalistici, la seconda opzione collega l'Alpenfaunamuseum Beck‑Peccoz al prestigioso Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, che si trova a Saint-Pierre.

Entrambe le soluzioni sono disponibili a un costo di 12 euro. Sono previste agevolazioni con una tariffa ridotta di 9 euro, e un'offerta speciale particolarmente vantaggiosa per i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, che potranno accedere ai siti con un biglietto di soli 3 euro.

Iniziative culturali e la Giornata internazionale dei Musei

L'introduzione di questi biglietti cumulativi si inserisce in un più ampio contesto di azioni volte a promuovere e favorire la fruizione dei numerosi musei a tema culturale e naturalistico presenti in Valle d'Aosta. Un'occasione significativa per la valorizzazione del patrimonio è stata la 48ª Giornata internazionale dei Musei, durante la quale la regione ha ospitato una serie di iniziative speciali.

In tale giornata, sono state organizzate numerose attività per un pubblico eterogeneo, inclusi famiglie, bambini e adulti. Tra le proposte figuravano aperture gratuite, visite guidate e laboratori didattici, distribuiti presso importanti sedi come il MegaMuseo di Aosta, il Castello Gamba di Châtillon, il Mar di Aosta e il Mav di Fénis.

La gratuità per la Giornata internazionale dei Musei è stata inoltre estesa al Castel Savoia, rendendolo ancora più accessibile. Queste iniziative, insieme alla nuova offerta di biglietti, mirano a incentivare la partecipazione e a rendere il patrimonio museale della Valle d'Aosta sempre più attrattivo e accessibile, offrendo percorsi tematici e approfondimenti culturali per tutti.